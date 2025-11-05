Теодора Димова е лауреат на наградата „Богдан Богданов“ за 2025 година

Нов български университет връчи най-високото си отличие — Наградата „Богдан Богданов“ — на изтъкнатата българска писателка и драматург Теодора Димова. Церемонията се състоя на 4 ноември, два дни след рождената дата на основателя на университета проф. Богдан Богданов, в посвещение на силата на словото, знанието на Класическата древност и свободния дух.

Журито отличи Теодора Димова за цялостния ѝ принос в съвременната българска хуманитарна култура, многостранното ѝ литературно творчество (романи, пиеси и есета) и последователното ѝ публично присъствие, насочено към защита на човешкото достойнство, паметта и моралния разговор в обществото.

В своето писане Теодора Димова развива жив диалог с читателя, превръщайки художествения текст в поле на разпознаване на травми, състрадание и отговорност – идеали, съзвучни с духа на професор Богдан Богданов за автономна, свободна и граждански ангажирана общност. Нейният глас съчетава висока художествена мярка с гражданска чувствителност и умението да превежда личните и общностните кризи на езика на емпатията и надеждата. Мястото на Теодора Димова е сред водещите фигури, които разширяват пространството на смисъла в българския обществен и културен живот.

Проф. Христо Тодоров, председател на журито, подчерта, че Теодора Димова е „една от най-изявените личности в съвременната българска литература“. Той изброи емблематични нейни произведения като романите „Емине“, „Майките“, „Адриана“, „Марма, Мариам“, „Влакът на Емаус“, „Поразените“ и „Не ви познавам“, които се радват на голям отзвук заради духа на хуманизма и дълбокото осмисляне на трагическия опит от близкото минало. Проф. Тодоров изтъкна и нейната първокласна есеистика като редовен колумнист на „Портал Култура“, чувствителна към актуалната действителност, включително тревогите около войната в Украйна.

Наградата беше връчена от председателя на Настоятелството на НБУ проф. Веселин Методиев, който отбеляза, че Теодора Димова притежава „знания и умения и присъствие в едно човекознание, което не е българско национално само“ и може да бъде „премерена в европейски контекст без никакво съмнение“.

В емоционално слово Теодора Димова благодари на Нов български университет, като заяви, че за нея е чест да получи награда на името на проф. Богданов, с когото са се познавали.

„Наградата на името на професор Богданов е авторитетна, така както той самият се ползваше със заслужен авторитет в широката област на хуманитаристиката... Идеите му, ако мога да ги пресъздам най-общо с мои думи, са отговорност пред обществото, чувство за общност, за живот с другите, за движение в определена посока, за морална ориентираност, за трезв исторически поглед към миналото.“

Писателката подчерта, че в „гранични и тежки времена“ отговорността на хората на словото е да „защитаваме малките острови на нормалност“, където съществуват чест, приятелство, честност, скромност и възпитание.

Теодора Димова прие отличието като признание както за романите, така и за есеистиката си в „Портал Култура“, които макар и в различни формати, изразяват нейните позиции, партниращи с идеите на проф. Богданов.

Тя завърши с думи за смисъла на отличието: „Отличието е чест, но още повече смисъл. Чест е затова, защото трудът ти е забелязан и оценен, но също и за това, че работиш във вярната посока. А стимулът е затова, защото ти е гласувано доверие... Благодаря ви за доверието!“

През годините с Наградата „Богдан Богданов“ бяха отличени личности, чийто дух преобразява България - Борис Христов, проф. Михаил Неделчев, доц. Снежина Петрова и доц. Георги Гочев, Найден Тодоров, проф. Георги Фотев, проф. Цочо Бояджиев, Райна Кабаиванска и проф. Ивайло Търнев.

