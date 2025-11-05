Детските градини в община Павел баня са готови за предстоящия зимен сезон

Детските градини в община Павел баня са напълно готови за предстоящия зимен сезон, съобщиха от местната администрация. Това е било посочено по време на работна среща между общинското ръководство и директорите на детските заведения.

Директорите са уверили, че въпреки отоплението на ток, градините имат в резерв и необходимите за сезона дърва за огрев.

На срещата е обсъдено и есенно-зимното меню на децата, като акцентът е поставен върху здравословното им изхранване. Директорите са информирали още, че са предприети всички мерки за осигуряване безопасността на децата на територията на градините. На родителите е обяснено, че следва да се съобразят с правилниците на детските градини и въведените часове за прием и взимане на децата.

До края на тази календарна година ще бъде подменено спалното бельо във всички детски градини, като всяко детско заведение ще получи по два броя спални комплекта на дете. По инициатива на кмета на oбщината Иса Бесоолу директорите ще закупят нови играчки, с които ще зарадват децата в ежедневните им занимания, посочват още от общинската администрация.

През май т.г. общо осем детски и учебни заведения на територията на община Павел баня спечелиха проекти за създаване на по-чиста и зелена околна среда, финансирани от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и Министерството на околната среда и водите.