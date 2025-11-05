ИРНА: Председателят на иранския парламент замина на официално посещение в Пакистан

site.btaИРНА: Председателят на иранския парламент замина на официално посещение в Пакистан
Председателят на иранския парламент Мохамад Галибаф замина за Исламабад за официално посещение по покана на председателя на Националното събрание на Пакистан Аяз Садик, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.
Галибаф, който е начело на делегация от народни представители, замина днес за столицата на Пакистан. По време на посещението си председателят е планирал да проведе дискусии със своя колега и членове както на Националното събрание, така и на Сената на Пакистан.
В допълнение към тези срещи, Галибаф планира да проведе разговори с висши политически служители, включително министър-председателя на Пакистан Шехбаз Шариф. Програмата му включва и посещения на значимите градове Лахор и Карачи, които са признати за културни и икономически центрове на Пакистан. Там той ще се срещне с културни, религиозни и бизнес лидери.
Галибаф допълни още, че пътуването до Пакистан се идва месеци след 12-дневната война, предизвикана от израелския режим, по време на която народът, правителството и парламентът на Пакистан показаха силна подкрепа за Иран.
Галибаф е придружен от няколко членове на парламента и членове на парламентарната група за приятелство Иран-Пакистан.
Пакистан е най-гъсто населената страна сред съседите на Иран, а търговията между двете държави надхвърля 3 милиарда долара. И двете страни са решени да увеличат тази цифра до 10 милиарда долара чрез точно определяне на цели и преодоляване на съществуващите бариери пред търговията.
(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ИРНА)
