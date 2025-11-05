Общо 87 случая на заразни заболявания са регистрирани в област Добрич за седмица

Общо 87 случая на заразни заболявания са регистрирани в област Добрич за периода 26 октомври - 2 ноември. Това показва седмичният оперативен бюлетин на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Добрич. Заболяемостта от грип и остри респираторни заболявания остава в обичайните за сезона ниски стойности и е 56 случая или 79,14 на 10 000 души население, което не надвишава епидемичните прагове. Най-много случаи са отчетени сред децата на възраст 5–14 години.

През седмицата са установени 27 случая на варицела, два случая на хепатит С, един на сифилис и един на лаймска борелиоза. Не са регистрирани чревни инфекции, морбили и коклюш, както и хранителни взривове.

Екипите на РЗИ са извършили 14 проверки по противоепидемичния контрол, включително в лечебни заведения, дентални практики и здравни кабинети. Извършени са 31 епидемиологични проучвания на заразни заболявания. Лабораторният контрол е обхванал 283 проби, като седем от тях са показали положителни резултати.

Дирекция „Обществено здраве“ е извършила 156 проверки по текущ контрол и 194 насочени проверки, основно по контрола върху тютюнопушенето, алкохола и мероприятия по дезинфекция, дезинсекция, дератизация (ДДД). От взетите проби от питейни води и плувни басейни част от тях не отговарят на изискванията. Издадени са две предписания и два акта за административни нарушения.

В рамките на профилактичните дейности са проведени 16 лекции и обучения с обхванати 339 лица, основно в учебни заведения. Двама души са преминали през кабината за анонимно и безплатно консултиране и изследване на ХИВ/СПИН (КАБКИС)

По линия на контрола върху тютюнопушенето са извършени 55 проверки, като са констатирани нарушения и са издадени две предписания за ефективно спазване на забраната в закрити обществени места.

През предходния период на територията на област Добрич са регистрирани 70 случая на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ), като общият брой на заразните заболявания е бил 86 души.