Енергетиката е била водеща тема при първата среща на новия посланик на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл и премиера Мицотакис

Енергетиката е била сред водещите теми, които са обсъждали новият посланик на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл и премиерът на страната Кириакос Мицотакис при първата среща между двамата, провела се днес, предаде „Катимерини“.

„Отношенията ни със САЩ са на исторически високо ниво и могат да се развиват още“, отбеляза премиерът Мицотакис, който определи Гърция като „стълб на стабилност“ в региона. Той акцентира върху въпросите на енергетиката и енергийното сътрудничество, припомняйки за предстоящата среща на Партньорството за трансатлантическо енергийно сътрудничество (P-TEC), което ще се проведе на 6 и 7 ноември в Атина, информира изданието.

„Гърция е входна врата за втечнения природен газ, една стратегическа инфраструктура за нашата страна и за Съединените щати. Паралелно с това съществува широко поле за сътрудничество за привличането на повече американски инвестиции, особено в сектора на технологиите, както и за засилване на нашите връзки“, посочи Мицотакис, цитиран от изданието.

„За мен е чест и привилегия да се намирам във вашата страна, в Атина, родината на демокрацията“, отбеляза от своя страна Кимбърли Гилфойл.

„Имаме планове Гърция да се превърне в енергиен център в Средиземноморието“, посочи още тя, цитирана от „Катимерини“.

В информацията се отбелязва също, че Кимбърли Гилфойл е съобщила за планирани важни инициативи по повод на отбелязването на 250 години от приемането на Декларацията за независимостта на САЩ, които предстоят през 2026 г.

Новият посланик на САЩ в Гърция връчи акредитивните си писма вчера на президента на страната Константинос Тасулас в президентския дворец. Гилфойл е бивша водеща в телевизия „Фокс Нюз“ (Fox News), а преди време американският президент Доналд Тръмп я определи като "близък приятел и съюзник“.