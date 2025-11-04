44-годишният треньор на сръбския Раднички Младен Жижович почина, след като му прилоша по време на мач

Старши треньорът на сръбския Раднички 1923 (Крагуевац) Младен Жижович почина, след като му прилоша по време на гостуването срещу Младост (Лучани) от местната елитна футболна лига в понеделник вечер, съобщи журналистът Александър Илич социалната платформа "Х", цитиран от агенция TASS.

Според портала Tek Saha, Жижович се е почувствал зле в 22-ата минута на мача и е починал на път за болницата. Двубоят беше прекратен при резултат 2:0 за гостите от Крагуевац.

44-годишният Младен Жижович пое Раднички 1923 по-рано тази година.

Преди това роденият в Босна и Херцеговина специалист е бил треньор на босненските клубове Зрински, Слобода и Шкупи от Република Северна Македония.

По време на футболната си кариера Жижович е играл за Зрински, Борац и Радник, като два пъти е спечелил Купата на Босна и Херцеговина. Има и два мача за босненския национален отбор.