Светослав Танчев
Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт заяви, че ще присъства на изслушването във Върховния съд по въпроса за митата на Тръмп
Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт говори пред журналисти в Белия дом, 22 октомври 2025 г. Снимка: AP/Alex Brandon
Вашингтон,  
04.11.2025 05:01
 (БТА)

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт заяви вчера, че ще присъства на изслушването във Върховния съд тази седмица по въпроса за законността на политиката на президента Доналд Тръмп по отношение на митата, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на Бесънт в предаването "Джеси Уотърс Праймтайм" на телевизия "Фокс нюз".

Американският финансов министър определи това като "въпрос на национална сигурност".

"Всъщност ще отида и ще седна, надявам се на първия ред, и ще имам най-хубавото място", каза Бесънт. "Това е въпрос на национална сигурност", добави той.

На журналистически въпрос дали присъствието му във Върховния съд на САЩ може да бъде разгледано като потенциално сплашване, Бесънт заяви, че ще "изтъкне, че това е икономически спешна ситуация".

/СХТ/

