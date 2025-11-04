Близо 70 работни места са обявени в Бюрото по труда в Благоевград, сред търсените специалисти са административни и парамедицински, сочи справка на официалния сайт на Агенция по заетостта.

Обявена е една свободна позиция за главен експерт – психологическо подпомагане, чиято дейност включва подпомагане на началника на отдел "Посреднически услуги" за извършване на консултантска и диагностична дейност чрез предоставяне на психологически услуги на клиентите на Дирекция „Бюро по труда“, както и подпомагане управлението на персонала и развитието на системата на заетостта. Обявеното трудово възнаграждение е в размер на 2800 лева, а сред изискванията са до две години професионален опит и умения за работа с компютър.

В Дирекция „Бюро по труда“ (ДБТ) е обявена свободна позиция и за парамедицински специалисти. Основните отговорности са да организира, осъществява и ръководи профилактичната, диагностичната и лечебна дейност, с цел медицинско осигуряване на задържаните лица, умения за работа с пациенти със зависимости и отклонения. Стартовото възнаграждение е в размер на 2582 лева.

Сред останалите свободни позиции, обявени в ДБТ – Благоевград са за обслужващ персонал, продавачи в магазини, машинни оператори в химическото производство, готвачи, ресурсни учители и други.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 хил. жители. "Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента.

По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА в края на юли заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.