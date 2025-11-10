Подробно търсене

Нов случай на убийство на жена от партньора й в Румъния
Букурещ (18 юни 2025) Момент от протест в Букурещ срещу насилието над жени. Снимка: Илко Вълков/БТА
Букурещ,  
10.11.2025 11:12
 (БТА)

Нов случай на убийство на жена от партньора й шокира Румъния, съобщава телевизия Диджи 24. 

Двадесет и пет годишна жена бе намушкана смъртоносно от съпруга си пред очите на детето им на възраст 3 години в село Бечу, окръг Телеорман, в събота (8 ноември). Срещу мъжа е имало издадена ограничителна заповед, тъй като той насилвал и тормозел съпругата си. Двамата се били разделили.

Трагедията се разиграла в близост до дома на жертвата. Жената била на улицата с детето си, когато съпругът й се появил и я намушкал 15 пъти, след което избягал. Съседи намерили жената в локва кръв и повикали линейка, но лекарите не успели да я спасят.

Започнало издирване на мъжа, който бил намерен в дома си в тежко състояние. Нападателят се бил самонаранил тежко и в момента е настанен в болницата в Александрия.

От Окръжния инспекторат на полицията в Телеорман съобщиха, че срещу 42-годишния мъж е била издадена ограничителна заповед на 22 септември т.г. за период от 6 месеца.

Полицията е започнала вътрешно разследване по случая по повод превантивните мерки, предприети по-рано срещу нападателя.

Румъния е сред страните от ЕС с най-висок процент на насилие срещу жени от партньорите им, според данни на Евростат, цитирани от Диджи24.

Страната бе разтърсена тази година от няколко случая на убийство на бременни жени от техните партньори. В Букурещ бяха организирани протести, а депутатките и сенаторките от румънската Социалдемократическа партия (СДП) обявиха законодателна инициатива за подобряване на законодателната рамка за превенция и борба с насилието срещу жени чрез въвеждане на престъплението фемицид като отделно престъпление в Наказателния кодекс.

Законопроектът за фемицида все още не е приет от румънския парламент, но се ползва с широка подкрепа, информира Диджи 24. През последните 11 години над 500 жени са убити от партньорите си в Румъния. Новият закон предвижда това престъпление да се наказва с присъди от минимум 15 години до доживотен затвор.

Всяка седмица в Румъния има случай на убита жена от партньора й, сочат данни на полицията, цитирани от Диджи 24.

Свързани новини

19.07.2025 21:02

Над 61 000 случая на домашно насилие са регистрирани в Румъния през първите шест месеца на годината

Над 61 000 случая на домашно насилие са регистрирани в Румъния през първите шест месеца на годината, съобщи днес румънската полиция, цитирана от агенция Аджерпрес. Делът на случаите на домашно насилие е почти еднакъв в градските и в селските райони
18.06.2025 21:48

Стотици хора протестираха в Букурещ след поредното убийство на бременна жена от бившия ѝ партньор в Румъния

Близо петстотин души се събраха тази вечер пред сградата на румънското правителство в Букурещ, за да протестират срещу насилието над жени. „Солидарност“, „Навсякъде полиция – никъде правосъдие“, Искаме сигурност – на улицата и у дома“, „Писна ни да бъдем
17.06.2025 19:30

Ново убийство на бременна жена в Румъния провокира пореден протест в Букурещ

Пореден протест срещу насилието над жени ще се проведе в сряда (18 юни) пред сградата на правителството в Букурещ. Събитието бе обявено в социалната мрежа Фейсбук под надслов „Никоя победена. Никоя забравена. Никоя по-малко“.
10.06.2025 20:01

Румъния предприема стъпки за определяне на фемицида като отделно престъпление

Депутатките и сенаторките от румънската Социалдемократическа партия (СДП) обявиха днес законодателна инициатива за подобряване на законодателната рамка за превенция и борба с насилието срещу жени чрез въвеждане на престъплението фемицид като отделно престъпление в Наказателния кодекс, съобщи Аджерпрес.
03.06.2025 20:21

Множество хора се събраха на протест в Букурещ след убийството на бременна жена от бившия й партньор

Множество хора се събраха днес пред сградата на правителството в Букурещ на протест срещу насилието срещу жени след убийството на 23-годишна бременна жена в предградие на румънската столица в неделя, съобщава телевизия Ромъния ТеВе. Теодора Марку

