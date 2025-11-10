Нов случай на убийство на жена от партньора й в Румъния

Нов случай на убийство на жена от партньора й шокира Румъния, съобщава телевизия Диджи 24.

Двадесет и пет годишна жена бе намушкана смъртоносно от съпруга си пред очите на детето им на възраст 3 години в село Бечу, окръг Телеорман, в събота (8 ноември). Срещу мъжа е имало издадена ограничителна заповед, тъй като той насилвал и тормозел съпругата си. Двамата се били разделили.

Трагедията се разиграла в близост до дома на жертвата. Жената била на улицата с детето си, когато съпругът й се появил и я намушкал 15 пъти, след което избягал. Съседи намерили жената в локва кръв и повикали линейка, но лекарите не успели да я спасят.

Започнало издирване на мъжа, който бил намерен в дома си в тежко състояние. Нападателят се бил самонаранил тежко и в момента е настанен в болницата в Александрия.

От Окръжния инспекторат на полицията в Телеорман съобщиха, че срещу 42-годишния мъж е била издадена ограничителна заповед на 22 септември т.г. за период от 6 месеца.

Полицията е започнала вътрешно разследване по случая по повод превантивните мерки, предприети по-рано срещу нападателя.

Румъния е сред страните от ЕС с най-висок процент на насилие срещу жени от партньорите им, според данни на Евростат, цитирани от Диджи24.

Страната бе разтърсена тази година от няколко случая на убийство на бременни жени от техните партньори. В Букурещ бяха организирани протести, а депутатките и сенаторките от румънската Социалдемократическа партия (СДП) обявиха законодателна инициатива за подобряване на законодателната рамка за превенция и борба с насилието срещу жени чрез въвеждане на престъплението фемицид като отделно престъпление в Наказателния кодекс.

Законопроектът за фемицида все още не е приет от румънския парламент, но се ползва с широка подкрепа, информира Диджи 24. През последните 11 години над 500 жени са убити от партньорите си в Румъния. Новият закон предвижда това престъпление да се наказва с присъди от минимум 15 години до доживотен затвор.

Всяка седмица в Румъния има случай на убита жена от партньора й, сочат данни на полицията, цитирани от Диджи 24.