Омбудсманът подава конституционна жалба срещу изискването в закона да бъдат платени всички глоби и фишове, за да мине МПС технически преглед

Институцията на Омбудсмана ще подаде до края на седмицата конституционна жалба по отношение част от последните изменения в Закона за движение по пътищата. Това обяви омбудсманът Велислава Делчева в предаването „Тази сутрин“ на бТВ.

Пред Конституционния съд ще бъде атакувана разпоредбата, според която не може моторното превозно средство да мине технически преглед, ако собственикът или лицето, което представя автомобила в пункта, не си е заплатил всички влезли в сила административни актове – глоби, фишове. Промяната влиза в сила от май 2026 г., поради това предприемаме тази стъпка, ако може Конституционният съд в този период да вземе решение, обясни Делчева.

Във връзка с въвеждането на еврото омбудсманът посочи, че информационните кампании на институциите и организациите са свършили работа. Тя посочи, че институцията на омбудсмана, заедно с НОИ, са направили кампания в повече от 10 града. Там са говорили с възрастните хора относно това как да различават фалшивите банкноти как да действат в периода от 1 януари - 1 февруари, когато ще могат да се използват и двете валути, както и за това, че договорите автоматично се превалутират и няма нужда от преподписване или сключване на нов.

Относно отоплението и формулата за изчисление на сградна инсталация, Велислав Делчева каза, че все още няма яснота по този въпрос и съществува правен вакуум, който съществува от септември, когато Върховният административен съд спря използването на настоящата формула. След това имаше решение на Съда на ЕС, който казва, че тази формула е неточна, неясна и непрозрачна и не дава възможност на гражданите да разберат как плащат тази енергия.

Отоплителният сезон започна, изпратих писмо към министъра на енергетиката и „Топлофикация“, за да дадат яснота какво ще се случи, каза омбудсманът. Тя уточни, че през миналата седмица в Министерството на енергетиката се е събрала работна група с топлофикационните дружества, експерти, топлинните счетоводители, на която е решено в най-скоро време да се намери изход от ситуацията.