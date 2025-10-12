Бенямин Нетаняху: Завръщането на заложниците, държани в Газа, ще бъде историческо събитие, съчетаващо тъга и радост

Завръщането на заложниците, държани в Газа след атаката на "Хамас" на 7 октомври 2023 г., ще бъде "историческо събитие", съчетаващо "тъга" и "радост", заяви тази вечер израелският премиер Бенямин Нетаняху, цитиран от Франс прес.

Това е "историческо събитие, което съчетава тъга, породена освобождаването на убийци, и радост от завръщането на заложниците", заяви Нетаняху в кратко телевизионно обръщение.

Той изрази надежда, че въпреки "многобройните разногласия" между израелците, в страната ще настъпи "единство на сърцата".

"Кампанията не е приключила. Нас все още ни очакват много големи изпитания в областта на сигурността. Някои от нашите врагове се опитват да се възстановят, за да ни нападнат отново. Но ние сме на прав път", добави израелският лидер.

Той отбеляза, че навсякъде, където е воювал, Израел винаги е постигнал колосални победи, които са разтърсвали целия свят.

Съгласно споразумението за прекратяване на огъня между Израел и "Хамас", сключено под егидата на САЩ, до понеделник 09:00 ч. по Гринуич (11:00 ч. българско време) "Хамас" ще трябва предаде на Израел останалите 47 заложници, похитени на 7 октомври, плюс още един заложник, похитен преди това. В замяна Израел ще освободи палестински затворници.

Според различни информации между 25 и 27 заложниците са смятани за мъртви.