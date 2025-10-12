Подробно търсене

Бенямин Нетаняху: Завръщането на заложниците, държани в Газа, ще бъде историческо събитие, съчетаващо тъга и радост

Николай Велев
Бенямин Нетаняху: Завръщането на заложниците, държани в Газа, ще бъде историческо събитие, съчетаващо тъга и радост
Бенямин Нетаняху: Завръщането на заложниците, държани в Газа, ще бъде историческо събитие, съчетаващо тъга и радост
Снимка: Atef Safadi/Pool Photo via AP
Тел Авив ,  
12.10.2025 21:22
 (БТА)
Етикети

Завръщането на заложниците, държани в Газа след атаката на "Хамас" на 7 октомври 2023 г., ще бъде "историческо събитие", съчетаващо "тъга" и "радост", заяви тази вечер израелският премиер Бенямин Нетаняху, цитиран от Франс прес.

Това е "историческо събитие, което съчетава тъга, породена освобождаването на убийци, и радост от завръщането на заложниците", заяви Нетаняху в кратко телевизионно обръщение.

Той изрази надежда, че въпреки "многобройните разногласия" между израелците, в страната ще настъпи "единство на сърцата".

"Кампанията не е приключила. Нас все още ни очакват много големи изпитания в областта на сигурността. Някои от нашите врагове се опитват да се възстановят, за да ни нападнат отново. Но ние сме на прав път", добави израелският лидер.

Той отбеляза, че навсякъде, където е воювал, Израел винаги е постигнал колосални победи, които са разтърсвали целия свят.

Съгласно споразумението за прекратяване на огъня между Израел и "Хамас", сключено под егидата на САЩ, до понеделник 09:00 ч. по Гринуич (11:00 ч. българско време) "Хамас" ще трябва предаде на Израел останалите 47 заложници, похитени на 7 октомври, плюс още един заложник, похитен преди това. В замяна Израел ще освободи палестински затворници.

Според различни информации между 25 и 27 заложниците са смятани за мъртви.

/НВ/

Свързани новини

12.10.2025 18:14

„Хамас“ продължава да изисква освобождаването на палестинските лидери, намиращи се в израелски затвори, пише АФП

„Хамас“ продължава да изисква освобождаването на палестинските лидери, намиращи се в израелски затвори, в замяна на заложниците, държани в Газа, предаде Франс прес, като се позова на двама източници, запознати с хода на преговорите. "Хамас“ настоява
12.10.2025 15:54

Израелското правителство обяви, че очаква всички 20 живи заложници да бъдат пуснати от "Хамас" утре рано сутринта

Израелското правителство заяви днес, че очаква всички 20 живи израелски заложници, държани в Газа, да бъдат освободени заедно утре сутринта, предаде Ройтерс. Кабинетът на премиера Бенямин Нетаняху каза, че освобождаването на последните израелски
12.10.2025 15:37

Нетаняху заяви, че Израел е готов да приеме незабавно заложниците, които са все още държани в ивицата Газа

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел е готов да приеме незабавно заложниците, които са все още държани от „Хамас“ и от техните съратници в ивицата Газа, предадоха Франс прес и ДПА. Споразумението за прекратяване на огъня в Газа
12.10.2025 15:17

АФП: Кратка справка за някои от израелските заложници, държани в ивицата Газа

Израел се готви за скорошното освобождаване на заложниците, похитени по време на атаката от 7 октомври 2023 г., извършена от "Хамас" и негови съратници. Споразумението за прекратяване на огъня между Израел и „Хамас“, договорено под егидата на
12.10.2025 14:16

Германският канцлер Фридрих Мерц ще участва в срещата на върха за Газа, която ще се проведе утре в египетския град Шарм ел Шейх

Германският канцлер Фридрих Мерц ще посети утре Египет, за да участва в церемонията по подписването на мирния план за Газа, предаде Ройтерс, позовавайки се на говорител на германското правителство.
12.10.2025 02:59

„Хамас“ каза, че ще започне утре сутрин освобождаването на израелските заложници в Газа

„Хамас“ обяви, че ще започне тази сутрин да освобождава израелските заложници в Газа, както беше договорено, малко преди срещата на върха за мир, на която ще се съберат в Египет лидери на около двадесет държави, предаде АФП. В ивицата Газа,
11.10.2025 19:43

Макрон ще участва в среща на върха в Египет в понеделник, където ще обсъди прилагането на мирния план за Газа, съобщи Елисейският дворец

Президентът на Франция Еманюел Макрон ще посети Египет в понеделник, за да обсъди прилагането на мирния план, представен от американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в ивицата Газа, след като Израел и "Хамас" се съгласиха да преустановят бойните действия в палестинската територия, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на Елисейския дворец.
11.10.2025 16:27

Египет и САЩ координират провеждането на среща на върха за Газа, водена от президентите на двете страни

Египетският външен министър Бадр Абделати и държавният секретар на САЩ Марко Рубио са обсъдили по телефона вчера предстоящата среща на върха за ивицата Газа в курортния град Шарм ел Шейх в Египет, която ще бъде съпредседателствана от президентите на двете държави Абдел Фатах ас Сиси и Доналд Тръмп, съобщи Министерството на външните работи и имиграцията в Кайро.
11.10.2025 03:41

Президентът на САЩ очаква заложниците на "Хамас" да бъдат освободени в понеделник

Президентът на САЩ Доналд Тръмп очаква заложниците, държани от палестинското движение "Хамас" в Газа, "да се приберат" у дома в понеделник, предаде Ройтерс. Пред репортери в Белия дом американският лидер посочи, че освен живите пленници, на Израел

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:35 на 12.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация