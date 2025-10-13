Подробно търсене

Божидар Захариев
Самолетът на Тръмп кацна в Израел в същия момент, в който бе съобщено, че първите освободени заложници са вече на израелска територия
Американският президент Доналд Тръмп пристига на летище "Бен Гурион" в Израел, 13 октомври 2025 г. - снимка: AP/Ariel Schalit
Йерусалим,  
13.10.2025 10:01 | ОБНОВЕНА 13.10.2025 10:06
 (БТА)
Американският президентски самолет "Еър форс уан", с Доналд Тръмп на борда, кацна в Израел в същия момент, в който бе съобщено, че първата група от освободени израелски заложници се намира вече на израелска територия, предаде Ройтерс.

Седем живи заложници, сред които имащият и българско гражданство Матан Ангрест, бяха предадени днес от палестинското ислямистко движение "Хамас" на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК) в Газа. Впоследствие бе съобщено, че МКЧК е предал заложниците на израелската армия.

Самолетът на президента Тръмп прелетя над Площада на заложниците в Тел Авив, където множество хора са се събрали, за да празнуват освобождаването на заложниците.

На летище "Бен Гурион" Тръмп бе посрещнат от израелския премиер Бенямин Нетаняху и от израелския президент Ицхак Херцог.

Президентът Тръмп се очаква да държи днес реч в израелския парламент.

По-рано днес "Хамас" публикува списък с имената на 20-те живи израелски заложници, които ще бъдат освободени в рамките на първата фаза от споразумението с Израел, предаде Ройтерс.

Съобщено бе също, че палестински затворници биват товарени на автобуси в израелски затвори, в очакване на освобождаването на заложниците.

Израел предприе военната си операция в ивицата Газа, след като на 7 октомври 2023 година бойци на "Хамас" извършиха безпрецедентна атака срещу еврейската държава.

Израел и "Хамас" подписаха миналата седмица споразумение за прекратяване на огъня в Газа и за освобождаване на държаните от палестинското движение израелци, които бяха взети за заложници при нападението на 7 октомври, в замяна на палестинци, които се намират в израелски затвори.

Това е първата фаза от плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа.

/БЗ/

13.10.2025 10:47

Заложниците, които все още не са освободени, проведоха видео разговори със семействата си, съобщиха роднините и "Хамас"

Израелските заложници, които все още не са освободени, проведоха видео разговори със семействата си днес, съобщиха Форумът на семействата – основната асоциация на роднини на заложници в Израел, и няколко източника от "Хамас", цитирани от Франс прес.
13.10.2025 09:49

Израелският заложник с българско гражданство Матан Ангрест е сред първите седем освободени от "Хамас", става ясно от публикация на израелското външно министерство

Израелското външно министерство приветства с "добре дошли у дома" седемте израелски заложници, които рано тази сутрин бяха освободени от палестинското ислямистко движение "Хамас", предаде Франс прес.От публикация на израелското министерство в социалната мрежа "Екс" става ясно, че сред освободените е Матан Ангрест, който има и българско гражданство.
13.10.2025 09:24

Западни и близкоизточни издания коментират споразумението между Израел и "Хамас" и освобождаването на заложниците

Израел днес посреща последните 20 живи заложници, държани от палестинското ислямистко движение "Хамас" след атаката на 7 октомври 2023 г., като първа фаза от споразумението за примирие, договорено с посредничеството на САЩ. Американският президент Доналд Тръмп е на път за Израел, за да отпразнува освобождаването на заложниците, а преди да се качи на борда на президентския самолет "Еър Форс 1" снощи, той обяви, че войната в Газа е "приключила", пише в. "Таймс ъф Израел".
13.10.2025 08:37

"Хамас" предаде седем израелски заложници на Международния комитет на Червения кръст в Газа; МКЧК ги предаде на израелската армия

Палестинското ислямистко движение "Хамас" предаде днес седем живи израелски заложници на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК) в Газа, предаде Ройтерс.Информацията бе потвърдена както от "Хамас", така и от израелската армия.Впоследствие бе съобщено, че МКЧК е предал заложниците на израелската армия.
13.10.2025 08:29

Международният комитет на Червения кръст заяви, че е започнала операцията по размяна на израелските заложници срещу палестински затворници

Международният комитет на Червения кръст (МКЧК) заяви днес, че е започнала операцията от няколко етапа по освобождаването на държаните от палестинското ислямистко движение "Хамас" израелски заложници срещу палестинци, държани досега в израелски затвори, предаде Асошиейтед прес. Съобщено бе, че конвой на МКЧК е пристигнал на първото място, на което ще бъдат освободени днес израелски заложници.
13.10.2025 07:28

"Хамас" публикува списък с имената на 20 израелски заложници, които ще бъдат освободени

Палестинското ислямистко движение "Хамас" публикува днес списък с имената на 20-те израелски заложници, които ще бъдат освободени в рамките на първата фаза от споразумението с Израел, предаде Ройтерс.Сред тях е Матан Ангрест, който има и българско гражданство.
13.10.2025 06:55

Изрaелският президент планира да удостои Тръмп с най-високото гражданско отличие на страната

Израелският президент Ицхак Херцог планира да удостои своя американски колега Доналд Тръмп с най-високото гражданско отличие на страната си в знак на благодарност за приноса му към освобождаването на заложниците, държани в Газа, предаде Франс прес,
13.10.2025 00:56

Войната в Газа приключи, заяви Тръмп, преди да отлети за Близкия изток

Войната в ивицата Газа приключи, обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, преди да замине на посещението си в Израел и Египет, където го очакват днес за срещата на върха, целяща да постигне мир в палестинския анклав, предадоха Франс прес и Ройтерс.
12.10.2025 21:22

Бенямин Нетаняху: Завръщането на заложниците, държани в Газа, ще бъде историческо събитие, съчетаващо тъга и радост

Завръщането на заложниците, държани в Газа след атаката на "Хамас" на 7 октомври 2023 г., ще бъде "историческо събитие", съчетаващо "тъга" и "радост", заяви тази вечер израелският премиер Бенямин Нетаняху, цитиран от Франс прес.
12.10.2025 20:05

Палестинската автономна власт е готова да подкрепи усилията на Тръмп за мир в Газа, заяви палестински лидер

Палестинската автономна власт (ПАВ) е готова да работи с президента на САЩ Доналд Тръмп и с бившия британски премиер Тони Блеър във връзка с усилията им да се утвърди примирието в ивицата Газа и да започне възстановяване на опустошената територия, заяви високопоставени палестински представител, цитиран от Ройтерс.
12.10.2025 18:14

„Хамас“ продължава да изисква освобождаването на палестинските лидери, намиращи се в израелски затвори, пише АФП

„Хамас“ продължава да изисква освобождаването на палестинските лидери, намиращи се в израелски затвори, в замяна на заложниците, държани в Газа, предаде Франс прес, като се позова на двама източници, запознати с хода на преговорите. "Хамас“ настоява
12.10.2025 17:36

“Хамас” засилва присъствието на силите си за сигурност в ивицата Газа, пише саудитският вестник “Аш Шарк ал Аусат”

Апаратът за сигурност на правителството на “Хамас” в ивицата Газа разширява присъствието си в анклава, като се стреми да възвърне контрола си и да възстанови обществения ред след месеци на хаос, през които членовете му бяха преследвани от

