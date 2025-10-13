Изрaелският президент планира да удостои Тръмп с най-високото гражданско отличие на страната

Подробно търсене

Асен Георгиев
Израелският президент прави изявление. Снимка: АП/Mindaugas Kulbis.
Йерусалим,  
13.10.2025 06:55
 (БТА)

Израелският президент Ицхак Херцог планира да удостои своя американски колега Доналд Тръмп с най-високото гражданско отличие на страната си в знак на благодарност за приноса му към освобождаването на заложниците, държани в Газа, предаде Франс прес, като се позовава на официално изявление.

Очаква се Тръмп трябва да в Тел Авив днес сутринта и да произнесе реч в Кнесета, израелския парламент, в Йерусалим. Посещението му съвпада с очакваното завръщане на всички живи заложници, които все още се държат в Газа, в рамките на примирието между Израел и "Хамас", подкрепено от самия него.

Херцог планира да информира Тръмп "за решението си да му връчи медала на израелския президент в знак на признание за усилията му да върне заложниците у дома", се посочва в съобщение на президентството. В него се уточнява, че отличието ще бъде връчено на Тръмп "в следващите месеци, на дата и място, които предстои да бъдат определени".

"Благодарение на неуморните си усилия президентът Тръмп не само помогна да върнем нашите близки у дома, но и положи основите на нова ера в Близкия изток, основана на сигурност, сътрудничество и истинска надежда за мирно бъдеще", подчертава Херцог.

Израелският президент също така отчита заслугите на Тръмп за "неговата непоколебима подкрепа за държавата Израел", включително американските бомбардировки на ключови центрове на иранската ядрена програма през юни и подкрепата на Тръмп за Авраамовите споразумения, които позволиха нормализиране на отношенията между еврейската държава и три арабски страни - Бахрейн, Обединените арабски емирства и Мароко.

Медалът на израелския президент се присъжда на лица или организации, които са допринесли изключително за държавата Израел или за човечеството с таланта или заслугите си.

Барак Обама стана първият действащ американски президент, който получи наградата. Тя му беше връчена през 2013 г. от израелския президент Шимон Перес за "уникалния и значителен принос за укрепването на държавата Израел и сигурността на нейните жители".

/АГ/

13.10.2025 07:28

"Хамас" публикува списък с имената на 20 израелски заложници, които ще бъдат освободени

Палестинското ислямистко движение "Хамас" публикува днес списък с имената на 20-те израелски заложници, които ще бъдат освободени в рамките на първата фаза от споразумението с Израел, предаде Ройтерс.Израел предприе военната си операция в ивицата Газа, след като на 7 октомври 2023 година бойци на "Хамас" извършиха безпрецедентна атака срещу еврейската държава.
13.10.2025 02:56

Срещата на върха за Газа в Шарм ел Шейх се радва на широко международно участие, но Саудитска Арабия изглежда отсъства, пише в. “Ал Ахрам"

Срещата на върха за Газа, която ще се проведе в египетския курорт Шарм ел Шейх днес следобед, ще започне с разговор между президентите на Египет и на САЩ Абдел Фатах ас Сиси и Доналд Тръмп, последвана от пленарна сесия с присъстващите лидери и
13.10.2025 00:56

Войната в Газа приключи, заяви Тръмп преди да отлети за Близкия изток

Войната в ивицата Газа приключи, обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, преди да замине на посещението си в Израел и Египет, където го очакват днес за срещата на върха, целяща да постигне мир в палестинския анклав, предадоха Франс прес и Ройтерс.
12.10.2025 20:05

Палестинската автономна власт е готова да подкрепи усилията на Тръмп за мир в Газа, заяви палестински лидер

Палестинската автономна власт (ПАВ) е готова да работи с президента на САЩ Доналд Тръмп и с бившия британски премиер Тони Блеър във връзка с усилията им да се утвърди примирието в ивицата Газа и да започне възстановяване на опустошената територия, заяви високопоставени палестински представител, цитиран от Ройтерс.
12.10.2025 18:14

„Хамас“ продължава да изисква освобождаването на палестинските лидери, намиращи се в израелски затвори, пише АФП

„Хамас“ продължава да изисква освобождаването на палестинските лидери, намиращи се в израелски затвори, в замяна на заложниците, държани в Газа, предаде Франс прес, като се позова на двама източници, запознати с хода на преговорите. "Хамас“ настоява
12.10.2025 17:36

“Хамас” засилва присъствието на силите си за сигурност в ивицата Газа, пише саудитският вестник “Аш Шарк ал Аусат”

Апаратът за сигурност на правителството на “Хамас” в ивицата Газа разширява присъствието си в анклава, като се стреми да възвърне контрола си и да възстанови обществения ред след месеци на хаос, през които членовете му бяха преследвани от
12.10.2025 16:12

Папа Лъв Четиринадесети заяви, че споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа "е запалило искра на надежда"

Папа Лъв Четиринадесети заяви, че споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа "е запалило искра на надежда в Светите земи". Папата каза това по време на неделната молитва пред десетки хиляди вярващи, събрали се на площад "Свети Петър" във

Към 07:48 на 13.10.2025 Новините от днес

