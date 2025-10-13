Макрон заяви, че "мирът в Израел, Газа и региона" става възможен след освобождаването на заложниците

Френският президент Еманюел Макрон тази сутрин приветства освобождаването от "Хамас" на живите израелски заложници, държани в ивицата Газа, и заяви, че "мирът става възможен за Израел, за Газа и за региона", предаде Франс прес.

"Споделям радостта на семействата и на израелския народ, тъй като седем заложници току-що бяха предадени на Червения кръст", написа в социалната мрежа "Екс" френският държавен глава, при пристигането си в египетския курорт Шарм ел Шейх за "среща на мира", посветена на Газа.

Общо 20 живи заложници се очаква да бъдат освободени днес.