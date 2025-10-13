Подробно търсене

Валерия Динкова
Макрон заяви, че "мирът в Израел, Газа и региона" става възможен след освобождаването на заложниците
Френският президент Еманюел Макрон. Снимка: Thomas Samson чрез AP
Париж,  
13.10.2025 10:14
 (БТА)
Френският президент Еманюел Макрон тази сутрин приветства освобождаването от "Хамас" на живите израелски заложници, държани в ивицата Газа, и заяви, че "мирът става възможен за Израел, за Газа и за региона", предаде Франс прес.

"Споделям радостта на семействата и на израелския народ, тъй като седем заложници току-що бяха предадени на Червения кръст", написа в социалната мрежа "Екс" френският държавен глава, при пристигането си в египетския курорт Шарм ел Шейх за "среща на мира", посветена на Газа.

Общо 20 живи заложници се очаква да бъдат освободени днес.

/БЗ/

13.10.2025 09:49

Израелският заложник с българско гражданство Матан Ангрест е сред първите седем освободени от "Хамас", става ясно от публикация на израелското външно министерство

Израелското външно министерство приветства с "добре дошли у дома" седемте израелски заложници, които рано тази сутрин бяха освободени от палестинското ислямистко движение "Хамас", предаде Франс прес.От публикация на израелското министерство в социалната мрежа "Екс" става ясно, че сред освободените е Матан Ангрест, който има и българско гражданство.
13.10.2025 09:24

Западни и близкоизточни издания коментират споразумението между Израел и "Хамас" и освобождаването на заложниците

Израел днес посреща последните 20 живи заложници, държани от палестинското ислямистко движение "Хамас" след атаката на 7 октомври 2023 г., като първа фаза от споразумението за примирие, договорено с посредничеството на САЩ. Американският президент Доналд Тръмп е на път за Израел, за да отпразнува освобождаването на заложниците, а преди да се качи на борда на президентския самолет "Еър Форс 1" снощи, той обяви, че войната в Газа е "приключила", пише в. "Таймс ъф Израел".
13.10.2025 07:28

"Хамас" публикува списък с имената на 20 израелски заложници, които ще бъдат освободени

Палестинското ислямистко движение "Хамас" публикува днес списък с имената на 20-те израелски заложници, които ще бъдат освободени в рамките на първата фаза от споразумението с Израел, предаде Ройтерс.Сред тях е Матан Ангрест, който има и българско гражданство.
13.10.2025 06:55

Изрaелският президент планира да удостои Тръмп с най-високото гражданско отличие на страната

Израелският президент Ицхак Херцог планира да удостои своя американски колега Доналд Тръмп с най-високото гражданско отличие на страната си в знак на благодарност за приноса му към освобождаването на заложниците, държани в Газа, предаде Франс прес,
13.10.2025 02:56

Срещата на върха за Газа в Шарм ел Шейх се радва на широко международно участие, но Саудитска Арабия изглежда отсъства, пише в. “Ал Ахрам"

Срещата на върха за Газа, която ще се проведе в египетския курорт Шарм ел Шейх днес следобед, ще започне с разговор между президентите на Египет и на САЩ Абдел Фатах ас Сиси и Доналд Тръмп, последвана от пленарна сесия с присъстващите лидери и

