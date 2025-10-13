"Хамас" предаде седем израелски заложници на Международния комитет на Червения кръст в Газа; МКЧК ги предаде на израелската армия

Подробно търсене

Божидар Захариев
Израелци чакат с нетърпение освобождаването на израелските заложници, площад в Тел Авив, 13 октомври 2025 г. - снимка: AP/Oded Balilty
Газа,  
13.10.2025 08:37 | ОБНОВЕНА 13.10.2025 09:13
 (БТА)
Палестинското ислямистко движение "Хамас" предаде днес седем живи израелски заложници на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК) в Газа, предаде Ройтерс.

Информацията бе потвърдена както от "Хамас", така и от израелската армия.

Впоследствие бе съобщено, че МКЧК е предал заложниците на израелската армия.

Малко по-рано днес МКЧК, цитиран от Асошиейтед прес, заяви, че е започнала операцията от няколко етапа по освобождаването на държаните от палестинското ислямистко движение "Хамас" израелски заложници срещу палестинци, държани досега в израелски затвори.

Съобщено бе, че конвой на МКЧК е пристигнал на първото място, на което ще бъдат освободени днес израелски заложници.

Червеният кръст каза, че "също така ще улесни предаването на останките на загиналите на семействата им, за да може да погребат любимите си хора достойно".

Палестинското ислямистко движение "Хамас" публикува днес списък с имената на 20-имата израелски заложници, които ще бъдат освободени в рамките на първата фаза от споразумението с Израел, предаде Ройтерс.

Сред тях е Матан Ангрест, който има и българско гражданство.

Съобщено бе също, че палестински затворници биват товарени на автобуси в израелски затвори, в очакване на освобождаването на заложниците. Уточнено бе, че всички 1966 палестински затворници, които се планира да бъдат освободени днес, са вече в автобуси.

Израел предприе военната си операция в ивицата Газа, след като на 7 октомври 2023 година бойци на "Хамас" извършиха безпрецедентна атака срещу еврейската държава.

Израел и "Хамас" подписаха миналата седмица споразумение за прекратяване на огъня в Газа и за освобождаване на държаните от палестинското движение израелци, които бяха взети за заложници при нападението на 7 октомври, в замяна на палестинци, които се намират в израелски затвори.

Това е първата фаза от плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа.

Към 09:20 на 13.10.2025 Новините от днес

