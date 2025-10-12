Подробно търсене

„Хамас“ продължава да изисква освобождаването на палестинските лидери, намиращи се в израелски затвори, пише АФП

Габриела Големанска
„Хамас“ продължава да изисква освобождаването на палестинските лидери, намиращи се в израелски затвори, пише АФП
„Хамас“ продължава да изисква освобождаването на палестинските лидери, намиращи се в израелски затвори, пише АФП
Палестинският лидер Маруан Баргути, намиращ се в израелски затвор. Снимка: AP Photo/Bernat Armangue, File
Газа,  
12.10.2025 18:14
 (БТА)
Етикети

„Хамас“ продължава да изисква освобождаването на палестинските лидери, намиращи се в израелски затвори, в замяна на заложниците, държани в Газа, предаде Франс прес, като се позова на двама източници, запознати с хода на преговорите.

"Хамас“ настоява финалният списък на задържаните, които ще пусне Израел, да включва седем високопоставени лидери, сред които и Маруан Баргути, Ахмед Саадат, Ибрахим Хамед и Абас ал Сайед“, заявиха източниците.

Те казаха, че „Хамас“ и палестинските групировки са приключили подготовката за освобождаването на всички живи заложници и за предаването на няколко тела на заложници, които са били намерени.

/ГГ/

Свързани новини

12.10.2025 15:54

Израелското правителство обяви, че очаква всички 20 живи заложници да бъдат пуснати от "Хамас" утре рано сутринта

Израелското правителство заяви днес, че очаква всички 20 живи израелски заложници, държани в Газа, да бъдат освободени заедно утре сутринта, предаде Ройтерс. Кабинетът на премиера Бенямин Нетаняху каза, че освобождаването на последните израелски
12.10.2025 15:37

Нетаняху заяви, че Израел е готов да приеме незабавно заложниците, които са все още държани в ивицата Газа

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел е готов да приеме незабавно заложниците, които са все още държани от „Хамас“ и от техните съратници в ивицата Газа, предадоха Франс прес и ДПА. Споразумението за прекратяване на огъня в Газа
12.10.2025 15:17

АФП: Кратка справка за някои от израелските заложници, държани в ивицата Газа

Израел се готви за скорошното освобождаване на заложниците, похитени по време на атаката от 7 октомври 2023 г., извършена от "Хамас" и негови съратници. Споразумението за прекратяване на огъня между Израел и „Хамас“, договорено под егидата на

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:33 на 12.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация