Подробно търсене

Войната в Газа приключи, заяви Тръмп преди да отлети за Близкия изток

Асен Георгиев
Войната в Газа приключи, заяви Тръмп преди да отлети за Близкия изток
Войната в Газа приключи, заяви Тръмп преди да отлети за Близкия изток
Тръмп, насочвайки се към президентския самолет. Снимка: АП/Evan Vucci.
Вашингтон,  
13.10.2025 00:56
 (БТА)
Етикети

Войната в ивицата Газа приключи, обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, преди да замине на посещението си в Израел и Египет, където го очакват днес за срещата на върха, целяща да постигне мир в палестинския анклав, предадоха Франс прес и Ройтерс.

"Войната е приключена, разбирате ли това?", заяви Тръмп пред медиите, в отговор на въпрос за конфликта между Израел и "Хамас".

Той обеща също, че посещението му "ще бъде много специален момент".

"Всички очакват с нетърпение да го изживеят", увери президентът на САЩ.

Тръмп смята, че има възможност за промяна на целия Близък изток и подновяване на отдавна затруднените отношения между Израел и арабските му съседи, отбелязва Асошиейтед прес. 

Това е момент, според републиканския президент, за който е помогнала подкрепата на неговата администрация за действията на Израел, разбил иранските съюзници, включително "Хамас" в Газа и "Хизбула" в Ливан.

"Много съм развълнуван за този момент", подчерта Тръмп преди излитането на президентския самолет "Еър форс уан". Според него много хора както в Израел, така и в арабските страни "аплодират" споразумението, постигнато с подкрепата на неговата администрация.

"Всички са изумени и развълнувани и ще прекараме невероятно", добави американският президент.

/АГ/

Свързани новини

12.10.2025 21:22

Бенямин Нетаняху: Завръщането на заложниците, държани в Газа, ще бъде историческо събитие, съчетаващо тъга и радост

Завръщането на заложниците, държани в Газа след атаката на "Хамас" на 7 октомври 2023 г., ще бъде "историческо събитие", съчетаващо "тъга" и "радост", заяви тази вечер израелският премиер Бенямин Нетаняху, цитиран от Франс прес.
12.10.2025 18:14

„Хамас“ продължава да изисква освобождаването на палестинските лидери, намиращи се в израелски затвори, пише АФП

„Хамас“ продължава да изисква освобождаването на палестинските лидери, намиращи се в израелски затвори, в замяна на заложниците, държани в Газа, предаде Франс прес, като се позова на двама източници, запознати с хода на преговорите. "Хамас“ настоява
12.10.2025 17:36

“Хамас” засилва присъствието на силите си за сигурност в ивицата Газа, пише саудитският вестник “Аш Шарк ал Аусат”

Апаратът за сигурност на правителството на “Хамас” в ивицата Газа разширява присъствието си в анклава, като се стреми да възвърне контрола си и да възстанови обществения ред след месеци на хаос, през които членовете му бяха преследвани от

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:37 на 13.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация