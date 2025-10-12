Подробно търсене

“Хамас” засилва присъствието на силите си за сигурност в ивицата Газа, пише саудитският вестник “Аш Шарк ал Аусат”

Специално за БТА от Екатерина Антонова
“Хамас” засилва присъствието на силите си за сигурност в ивицата Газа, пише саудитският вестник “Аш Шарк ал Аусат”
“Хамас” засилва присъствието на силите си за сигурност в ивицата Газа, пише саудитският вестник “Аш Шарк ал Аусат”
Палатков лагер за разселени палестинци в обозначена от израелската армия безопасна зона в района на град Хан Юнис, в южната част на ивицата Газа, 10 септември 2025 г. Снимка: АП/Jehad Alshrafi)
Кайро,  
12.10.2025 17:36
 (БТА)
Етикети

Апаратът за сигурност на правителството на “Хамас” в ивицата Газа разширява присъствието си в анклава, като се стреми да възвърне контрола си и да възстанови обществения ред след месеци на хаос, през които членовете му бяха преследвани от израелските сили, пише в. “Аш Шарк ал Аусат”. 

Според местни източници на саудитския всекидневник непосредствено след влизането в сила на примирието с Израел в петък по обяд, малки групи служители по сигурността на “Хамас” са се появили по улиците, като броят им се е увеличил значително до събота сутринта. Разполагането е било видимо в град Газа след оттеглянето на Израел, както и на места в централните и южните части на анклава. 

Служители по сигурността са били видени да проверяват превозни средства на кръстовища и главни пътища, особено в източната част на град Газа, където израелските сили остават активни.

Вътрешните звена за сигурност и членове на военното разузнаване на “Хамас”, свързани с бригадите “Ал Касам”, са били разположени в Северна Газа, най-вече в град Джабалия и бежанския лагер там.

Според източници на място силите на “Хамас” са започнали да преследват новосформирани въоръжени групировки - като т. нар. „Сили на Ясер Абу Шабаб“ или „Народни сили“, убивайки техни членове и арестувайки други в Джабалия и покрайнините на Бейт Лахия. Бойци на “Хамас” са се сблъскали и с въоръжени мъже близо до квартал Зейтун в град Газа и в южната част на Хан Юнис.

В петък вечерта въоръжени представители на “Хамас” са нападнали членове на известно племенна общност в южната част на град Газа, убивайки и ранявайки няколко от тях, след като тези племенни членове са екзекутирали сина на висш командир на “Ал Касам”. “Хамас” се зарече преди време да накаже подобни групировки, които обвини в неподчинение или сътрудничество с Израел по време на войната.

След преустановяването на сраженията общините в Газа възобновяват дейността си, въпреки загубата на част от тежката си техника при израелските удари. Булдозери на общински и правителствени агенции, включително „Гражданския фронт“ на Хамас, са започнали да разчистват развалините от главните пътища в Газа и Хан Юнис.

Разселените палестинци са започнали да се връщат в опустошените си квартали, разпъвайки палатки близо до развалините на домовете си, пише от изданието. Местните власти работят за възстановяване на източните на вода и се свързват със собствениците на инсталации за обезсоляване, за да рестартират съоръженията, повредени по време на конфликта.

Кметът на Хан Юнис - Алаа ал Бата, обяви, че 85 процента от града е разрушен, като обемът на развалините се оценява на около 400 000 тона. Нанесени са тежки щети по водопроводните и канализационните мрежи.

/ГГ/

Свързани новини

12.10.2025 12:33

Над двадесет държави ще участват в срещата на върха за Газа, водена от президентите на САЩ и Египет, която ще се проведе утре в Шарм ел Шейх

Лидери от над двадесет държави ще участват в срещата на върха за ивицата Газа, която ще се проведе утре следобед в Шарм ел Шейх, съобщи онлайн изданието на списание "Иджипт тудей", позовавайки се на изявление на египетското президентство.
11.10.2025 16:27

Египет и САЩ координират провеждането на среща на върха за Газа, водена от президентите на двете страни

Египетският външен министър Бадр Абделати и държавният секретар на САЩ Марко Рубио са обсъдили по телефона вчера предстоящата среща на върха за ивицата Газа в курортния град Шарм ел Шейх в Египет, която ще бъде съпредседателствана от президентите на двете държави Абдел Фатах ас Сиси и Доналд Тръмп, съобщи Министерството на външните работи и имиграцията в Кайро.
09.10.2025 17:07

Египет настоява в Газа да влязат още булдозери за разчистване на разрушените пътища

Египет работи усилено да се разреши влизането на булдозери и строителна техника в ивицата Газа за разчистване на разрушените пътища, така че да се улесни доставката на хуманитарна помощ, съобщи в. “Ал Ахрам”.
09.10.2025 14:55

Египетският президент нарече споразумението между Израел и "Хамас" "триумф на волята за мир над логиката на войната"

Светът стана свидетел на исторически момент, който въплъщава триумфа на волята за мир над логиката на войната, заяви президентът на Египет Абдел Фатах ас Сиси в публикация в официалния си профил във "Фейсбук" във връзка с дългоочакваното споразумение между Израел и радикалното палестинско движение "Хамас" за прекратяване на огъня в ивицата Газа и размяна на израелски заложници и палестински затворници.
09.10.2025 14:30

Египетският външен министър отпътува за Париж, за да участва в среща за Газа

Министърът на външните работи на Египет Бадр Абделати отпътува за Париж, за да участва в министерска среща, на която ще бъдат обсъдени договореностите за ивицата Газа, съобщи онлайн изданието на списание “Иджипт тудей”. Форумът се провежда на фона

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:59 на 12.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация