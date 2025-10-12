“Хамас” засилва присъствието на силите си за сигурност в ивицата Газа, пише саудитският вестник “Аш Шарк ал Аусат”

Апаратът за сигурност на правителството на “Хамас” в ивицата Газа разширява присъствието си в анклава, като се стреми да възвърне контрола си и да възстанови обществения ред след месеци на хаос, през които членовете му бяха преследвани от израелските сили, пише в. “Аш Шарк ал Аусат”.

Според местни източници на саудитския всекидневник непосредствено след влизането в сила на примирието с Израел в петък по обяд, малки групи служители по сигурността на “Хамас” са се появили по улиците, като броят им се е увеличил значително до събота сутринта. Разполагането е било видимо в град Газа след оттеглянето на Израел, както и на места в централните и южните части на анклава.

Служители по сигурността са били видени да проверяват превозни средства на кръстовища и главни пътища, особено в източната част на град Газа, където израелските сили остават активни.

Вътрешните звена за сигурност и членове на военното разузнаване на “Хамас”, свързани с бригадите “Ал Касам”, са били разположени в Северна Газа, най-вече в град Джабалия и бежанския лагер там.

Според източници на място силите на “Хамас” са започнали да преследват новосформирани въоръжени групировки - като т. нар. „Сили на Ясер Абу Шабаб“ или „Народни сили“, убивайки техни членове и арестувайки други в Джабалия и покрайнините на Бейт Лахия. Бойци на “Хамас” са се сблъскали и с въоръжени мъже близо до квартал Зейтун в град Газа и в южната част на Хан Юнис.

В петък вечерта въоръжени представители на “Хамас” са нападнали членове на известно племенна общност в южната част на град Газа, убивайки и ранявайки няколко от тях, след като тези племенни членове са екзекутирали сина на висш командир на “Ал Касам”. “Хамас” се зарече преди време да накаже подобни групировки, които обвини в неподчинение или сътрудничество с Израел по време на войната.

След преустановяването на сраженията общините в Газа възобновяват дейността си, въпреки загубата на част от тежката си техника при израелските удари. Булдозери на общински и правителствени агенции, включително „Гражданския фронт“ на Хамас, са започнали да разчистват развалините от главните пътища в Газа и Хан Юнис.

Разселените палестинци са започнали да се връщат в опустошените си квартали, разпъвайки палатки близо до развалините на домовете си, пише от изданието. Местните власти работят за възстановяване на източните на вода и се свързват със собствениците на инсталации за обезсоляване, за да рестартират съоръженията, повредени по време на конфликта.

Кметът на Хан Юнис - Алаа ал Бата, обяви, че 85 процента от града е разрушен, като обемът на развалините се оценява на около 400 000 тона. Нанесени са тежки щети по водопроводните и канализационните мрежи.