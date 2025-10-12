Подробно търсене

Над двадесет държави ще участват в срещата на върха за Газа, водена от президентите на САЩ и Египет, която ще се проведе утре в Шарм ел Шейх

Специално за БТА от Екатерина Антонова
Над двадесет държави ще участват в срещата на върха за Газа, водена от президентите на САЩ и Египет, която ще се проведе утре в Шарм ел Шейх
Над двадесет държави ще участват в срещата на върха за Газа, водена от президентите на САЩ и Египет, която ще се проведе утре в Шарм ел Шейх
Работник минава покрай знамената на държавите, участващи в срещата на върха за ивицата Газа, която ще се проведе утре в египетския курорт Шарм ел Шейх. Снимка: AP Photo
Кайро,  
12.10.2025 12:33
 (БТА)

Лидери от над двадесет държави ще участват в срещата на върха за ивицата Газа, която ще се проведе утре следобед в Шарм ел Шейх, съобщи онлайн изданието на списание "Иджипт тудей", позовавайки се на изявление на египетското президентство. 

Президентите на Египет и САЩ  Абдел Фатах ас Сиси и Доналд Тръмп ще бъдат съпредседатели на форума, който е част от визията на американския държавен глава за мир в региона. Срещата има за цел да заздрави споразумението за примирие, да постигне напредък по отношение на мира и стабилността в Близкия изток и да отвори нова глава на регионалното сътрудничество и сигурност. 

Очаква се Тръмп да пристигне в Шарм ел Шейх директно след посещението си в Израел, където се предвижда да произнесе реч пред Кнесета и да се срещне с израелския премиер Бенямин Нетаняху и членове на семействата на  заложниците.

Елисейският дворец обяви, че френският президент Еманюел Макрон също ще пътува до Шарм ел Шейх утре, за да проведе дискусии "с партньори относно следващите стъпки" от мирния план за Газа.

Сред поканените на срещата на високо ниво са министри и висши представители на Франция, Италия, Великобритания, Германия, Испания, Саудитска Арабия, Йордания, Катар, Обединените арабски емирства, Индонезия, Турция, САЩ и ЕС.

Събитието идва след споразумението между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас" за прекратяване на огъня и размяна на израелски заложници и палестински затворници. Сделката беше постигната след дни на усилени непреки преговори по предложения от Тръмп план за мир с посредничеството на Египет, Катар, Турция и САЩ, които се проведоха в Шарм ел Шейх.

/СХТ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:26 на 12.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация