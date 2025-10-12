Над двадесет държави ще участват в срещата на върха за Газа, водена от президентите на САЩ и Египет, която ще се проведе утре в Шарм ел Шейх

Лидери от над двадесет държави ще участват в срещата на върха за ивицата Газа, която ще се проведе утре следобед в Шарм ел Шейх, съобщи онлайн изданието на списание "Иджипт тудей", позовавайки се на изявление на египетското президентство.

Президентите на Египет и САЩ Абдел Фатах ас Сиси и Доналд Тръмп ще бъдат съпредседатели на форума, който е част от визията на американския държавен глава за мир в региона. Срещата има за цел да заздрави споразумението за примирие, да постигне напредък по отношение на мира и стабилността в Близкия изток и да отвори нова глава на регионалното сътрудничество и сигурност.

Очаква се Тръмп да пристигне в Шарм ел Шейх директно след посещението си в Израел, където се предвижда да произнесе реч пред Кнесета и да се срещне с израелския премиер Бенямин Нетаняху и членове на семействата на заложниците.

Елисейският дворец обяви, че френският президент Еманюел Макрон също ще пътува до Шарм ел Шейх утре, за да проведе дискусии "с партньори относно следващите стъпки" от мирния план за Газа.

Сред поканените на срещата на високо ниво са министри и висши представители на Франция, Италия, Великобритания, Германия, Испания, Саудитска Арабия, Йордания, Катар, Обединените арабски емирства, Индонезия, Турция, САЩ и ЕС.

Събитието идва след споразумението между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас" за прекратяване на огъня и размяна на израелски заложници и палестински затворници. Сделката беше постигната след дни на усилени непреки преговори по предложения от Тръмп план за мир с посредничеството на Египет, Катар, Турция и САЩ, които се проведоха в Шарм ел Шейх.