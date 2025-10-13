"Хамас" публикува списък с имената на 20 израелски заложници, които ще бъдат освободени

Подробно търсене

Божидар Захариев
Бойци на палестинското ислямистко движение "Хамас" - снимка: AP/Abed Hajjar
Газа,  
13.10.2025 07:28
 (БТА)
Палестинското ислямистко движение "Хамас" публикува днес списък с имената на 20-те израелски заложници, които ще бъдат освободени в рамките на първата фаза от споразумението с Израел, предаде Ройтерс.

Израел предприе военната си операция в ивицата Газа, след като на 7 октомври 2023 година бойци на "Хамас" извършиха безпрецедентна атака срещу еврейската държава.

Израел и "Хамас" подписаха миналата седмица споразумение за прекратяване на огъня в Газа и за освобождаване на държаните от палестинското движение израелци, които бяха взети за заложници при нападението на 7 октомври, в замяна на палестинци, които се намират в израелски затвори.

Това е първата фаза от плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа.

/БЗ/

07:47 на 13.10.2025

