Николай Велев
Палестинската автономна власт е готова да подкрепи усилията на Тръмп за мир в Газа, заяви палестински лидер
Хусеин ал Шейх, заместник-председател на Организацията за освобождение на Палестина. Снимка: АП/Насър Насър
Рамала ,  
12.10.2025 20:05
 (БТА)
Палестинската автономна власт (ПАВ) е готова да работи с президента на САЩ Доналд Тръмп и с бившия британски премиер Тони Блеър във връзка с усилията им да се утвърди примирието в ивицата Газа и да започне възстановяване на опустошената територия, заяви Хусеин ал Шейх, заместник-председател на Организацията за освобождение на Палестина, цитиран от Ройтерс.

Планът на Тръмп за прекратяване на войната в Газа предвижда ПАВ, която е базирана на окупирания от Израел Западен бряг, в крайна сметка да поеме контрола и върху Газа, но само след като осъществи определени реформи.

ПАВ контролираше ивицата Газа до изборите през 2006 г., които бяха спечелени от "Хамас“.

В предложения от Тръмп план от 20 точки за Газа се предвижда да има преходен период, през който анклавът да бъде управляван от палестински комитет от технократи и политически неутрални фигури. Тръмп следва да застане начело на комитета, в чиито състав се очаква да влезе и Блеър.  

Ал Шейх заяви, че се е срещнал с Блеър, за да обсъдят бъдещето на Газа и да предприемат действия за успешното реализиране на мирния план на американския лидер.

"Потвърдихме готовността си да работим с президента Тръмп, г-н Блеър и партньорите за утвърждаване на примирието, доставянето на хуманитарна помощ, освобождаването на заложници и затворници, а след това да започнем с възстановяването и реконструкцията на Газа“, написа Ал Шейх в социалната мрежа "Екс".

Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли възможността Газа да премине под управлението на ПАВ.

/НВ/

10.10.2025 23:34

"Хамас" и други палестински фракции са против всяка "чужда опека" над Газа

"Хамас", "Ислямски джихад" и Народният фронт за освобождение на Палестина отхвърлиха в съвместно изявление всяка форма на поставяне на Газа под "чужда опека". Групировките подчертаха, че управлението на анклава е изключително и само
09.10.2025 21:07

Ускоряването на колонизацията на Западния бряг "застрашава съществуването на Палестина", заяви Емаюел Макрон

Ускоряването на колонизацията в Западния бряг представлява заплаха за съществуването на Палестина, заяви френския президент Еманюел Макрон след като Израел и палестинското ислямистко движени "Хамас" приеха плана за примирие в Газа и за освобождаване на заложниците, предаде Франс прес.
09.10.2025 18:24

Мелони заяви, че постигането на споразумение между Израел и „Хамас“ е изключителна новина и благодари на Тръмп

Премиерът на Италия Джорджа Мелони заяви, че постигането на споразумение за прекратяване на огъня между Израел и „Хамас“ е изключителна новина и благодари на президента на САЩ Доналд Тръмп, че той е предложил този план, предаде
30.09.2025 11:30

Палестинската автономна власт приветства усилията за мир на Доналд Тръмп и обеща реформи

Палестинската автономната власт обеща да направи реформи, за да се върне в ивицата Газа и по този начин да отстрани всички пречки пред създаването на независима палестинска държава, предаде Асошиейтед прес.
30.09.2025 10:55

АФП: Какво съдържат 20-те точки от плана на Тръмп за край на войната в ивицата Газа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи план от 20 точки за прекратяване на войната в ивицата Газа, водена между Израел и „Хамас“ и за бъдещето на тази палестинска територия. Франс прес обобщава точките от плана на Тръмп. 1.      Ивицата Газа ще
27.09.2025 03:20

Финансова подкрепа за Палестинската автономна власт на стойност поне 170 млн. долара са обещали 12 страни, съобщи палестинският премиер

Дванадесет държави са се ангажирали да предоставят най-малко 170 милиона долара финансова подкрепа на Палестинската автономна власт, съобщи кабинетът на палестинския премиер Мохамед Мустафа, предаде Франс прес. Палестинските власти страдат от липса

