Нетаняху заяви, че Израел е готов да приеме незабавно заложниците, които са все още държани в ивицата Газа

Габриела Големанска
Снимка: AP Photo/Alex Brandon
Тел Авив, Вашингтон,  
12.10.2025 15:37
 (БТА)
Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел е готов да приеме незабавно заложниците, които са все още държани от „Хамас“ и от техните съратници в ивицата Газа, предадоха Франс прес и ДПА.

Споразумението за прекратяване на огъня в Газа предвижда в замяна на освобождаването на заложниците да бъдат пуснати от израелски затвори стотици палестински задържани.

В Газа има 48 израелски заложници, като 47 от тях бяха похитени на 7 октомври 2023 г. Смята се, че 27 от тях са мъртви.

Съгласно споразумението тече 72-часов срок за освобождаването на заложниците. Този срок беше установен съобразно с плана за прекратяване на огъня в Газа, представен на 29 септември от президента на САЩ Доналд Тръмп. 72-часовият срок изтича в 9 ч. по Гринуич утре, което означава, че във всеки един момент отсега дотогава заложниците могат да бъдат пуснати.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви днес, че във всеки един момент заложниците ще бъдат освободени от Газа, предаде Ройтерс.

Ванс също така каза, че не се планира американски военни да бъдат пратени в Газа или в Израел.

