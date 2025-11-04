Заради катастрофа движението в района на Струмяни се осъществява в аварийната лента

Временно движението по автомагистрала Струма при км 140+000 в посока София, в района на Струмяни, се осъществява в аварийната лента заради пътнотранспортно произшествие. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Ограничени за движение са активната и изпреварващата лента. Движението се регулира от "Пътна полиция". От АПИ призовават водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Общо 20 катастрофи са станали в страната през изминалото денонощие в страната, загинал е един човек, а 30 са пострадалите, сочат данните на МВР.