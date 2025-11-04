Подробно търсене

Заради катастрофа движението в района на Струмяни се осъществява в аварийната лента

Кореспондент на БТА в Петрич Деница Кючукова
Снимка: Милена Стойкова/БТА, архив
Струмяни,  
04.11.2025 08:26
 (БТА)

Временно движението по автомагистрала Струма при км 140+000 в посока София, в района на Струмяни, се осъществява в аварийната лента заради пътнотранспортно произшествие. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Ограничени за движение са активната и изпреварващата лента. Движението се регулира от "Пътна полиция". От АПИ призовават водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Общо 20 катастрофи са станали в страната през изминалото денонощие в страната, загинал е един човек, а 30 са пострадалите, сочат  данните на МВР.

Към 09:28 на 04.11.2025

