Подробно търсене

Испанските износители на черни маслини призовават ЕС да отговори на американските мита

Галя Горнишка
Испанските износители на черни маслини призовават ЕС да отговори на американските мита
Испанските износители на черни маслини призовават ЕС да отговори на американските мита
Снимка: AP/Bernat Armangue
Мадрид,  
04.11.2025 08:41
 (БТА)

Испанските износители на черни маслини призоваха ЕС да отговори на високите мита, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп, използвайки правомощията, предоставени му миналата седмица от Световната търговска организация (СТО), предаде Ройтерс.

Арбитражният орган на СТО излезе с решение, което позволява на ЕС да предприеме контрамерки на стойност до 13,64 милиона долара годишно в дългогодишния спор за зрелите маслини.

Това постановление отваря пътя на ЕС да получи разрешение от СТО за по-нататъшни ответни мерки, ако Вашингтон наложи компенсационни мита в бъдеще.

Испанската асоциация на износителите на трапезни маслини обяви, че решението на СТО показва "твърда подкрепа по повод оплакванията на Испания."

Тя "очаква, че Европейската комисия няма да се поколебае да приложи ответните мерки, разрешени от СТО, ако САЩ не се съобразят доброволно с решението", се посочва в изявление на асоциацията, изпратено по електронната поща.

САЩ, които неотдавна заплашиха Испания с още мита заради нежеланието ѝ да увеличи разходите за НАТО, заявиха в събота, че нямат намерение да отменят санкциите, предназначени да защитят производителите им.

Високопоставено лице от службата на търговския представител на САЩ заяви, че присъдените от арбитражния съд контрамерки са доста под поисканите от ЕС 33,5 милиона долара.

"Решението на СТО не нарушава антидъмпинговите и компенсационните митнически разпоредби на САЩ за зрели маслини от Испания, които ще продължат да носят облекчение на американските производители и да ги предпазват от нелоялно търгувания внос", добави той.

Делът на Испания на пазара на черни маслини в САЩ се е сринал от 49 на сто през 2017 г. до 19 на сто през 2024 г., според официални данни, след като Тръмп наложи мита от над 30 на сто по време на първия си мандат, за да противодейства на дъмпинга и субсидиите по искане на калифорнийските производители на маслини.

Вашингтон прилага от август и мита от 15 на сто върху стоки от ЕС, включително трапезни маслини, което в случая на Испания е увеличило общата ставка до 46 на сто.

Говорителят на Европейската комисия по въпросите на търговията Олоф Гил заяви пред Ройтерс, че Брюксел анализира решението на СТО и обмисля следващите стъпки.

Положението на испанските производители на маслини на американския пазар се влошава  "въпреки решението на СТО, което е изцяло в тяхна полза", каза той.

И, ако испанският износ се е сринал, то доставките до САЩ от Мароко, Португалия и Гърция са се увеличили между 2017 и 2024 г. Гърция изпраща 30 на сто от износа си на маслини в САЩ.

Гръцките производители, които си осигуриха освобождаване от първоначалните мита на Тръмп, въпреки това приветстваха решението на СТО, заявявайки, че всичко, което насърчава свободната търговия, е ценно.

/БП/

Свързани новини

10.10.2025 19:38

Доналд Тръмп обмисля "сериозно увеличение" на митата върху вноса на китайски стоки

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля "сериозно увеличение" на митата върху вноса на китайски стоки, написа той в в социалната платформа "Трут Соушъл" (Truth Social), предаде Ройтерс. Тръмп допълни, че няма причина да проведе среща с китайския си
10.10.2025 15:46

Наложените от САЩ мита подкопават доверието и работните места в еврозоната, сочи проучване на ЕЦБ

Само малка част от работниците в еврозоната се опасяват, че наложените от САЩ мита ще застрашат работните им места, но все пак това може да окаже негативно влияние върху и без това отслабващата икономика във валутния съюз. Това пишат анализатори на
30.09.2025 10:17

Президентът на САЩ Доналд Тръмп въведе мито от 10 на сто върху вноса на дървесина и 25 на сто за кухненски шкафове и мебели за баня

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви днес налагането на нови мита върху вноса на дървен материал и мебели, които ще влязат в сила от 14 октомври, предаде Ройтерс. Ставките ще бъдат 10 на сто за дървесина и 25 на сто за кухненски шкафове, мебели за

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:28 на 04.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация