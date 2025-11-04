Подробно търсене

Съндърланд взе точка при домакинството си на Евертън във Висшата лига

Кремена Младенова
Съндърланд взе точка при домакинството си на Евертън във Висшата лига
Съндърланд взе точка при домакинството си на Евертън във Висшата лига
снимка: Mike Egerton/PA via AP
Съндърланд,  
04.11.2025 08:36
 (БТА)

Отборите на Съндърланд и Евертън завършиха при равенство - 1:1 в среща помежду си от десетия кръг в първенството на Англия по футбол. Домакините от Съндърланд пропуснаха да се върнат на второ място във временното класиране във Висшата лига и са четвърти с 18 точки, колкото имат още третият Ливърпул и петият Борнемут. Втори е Манчестър Сити с 18 точки.

Евертън е в серия от три мача без победа в шампионата и заема 14-а позиция с 12 точки, колкото има и 13-ият Нюкасъл.

Гостите взеха аванс в 15-ата минута на двубоя, когато след чудесно изпълнение се разписа Илиман Ндиайе. Джак Грийлиш можеше да увеличи преднината на Евертън в 22-ата минута, но удари греда и пак той стреля над вратата на домакините седем минути по-късно.

Съндърланд можеше да изравни още преди почивката, но попадението за домакините дойде минута след началото на второто полувреме. Гранит Джака беше точен в 46-ата минута, след като получи топката от Енцо Льо Фе и вратарят на Евертън Джордан Пикфорд нямаше как да предотврати гола за 1:1.

Домакините имаха претенции за дузпа в 73-ата минута за игра с ръка на Майкъл Кийн в наказателното поле, но такава не бе отсъдена.

Първенство на Англия по футбол, срещи от десетия кръг на Висшата лига:

Съндърланд - Евертън         - 1:1

от неделя:
Уест Хям - Нюкасъл           - 3:1 
Манчестър Сити - Борнемут    - 3:1

от събота:
Ливърпул - Астън Вила        - 2:0
Брайтън - Лийдс              - 3:0  
Бърнли - Арсенал             - 0:2
Кристър Палас - Брентфорд    - 2:0
Фулъм - Уулвърхямптън        - 3:0
Нотингам - Манчестър Юнайтед - 2:2
Тотнъм - Челси               - 0:1

*Във временното класиране води Арсенал с 25 точки, следван от Манчестър Сити с 19, Ливърпул, Съндърланд и Борнемут имат по 18, Тотнъм, Челси и Манчестър Юнайтед са с по 17 и други.

/КМ/

В допълнение

