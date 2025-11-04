Съндърланд взе точка при домакинството си на Евертън във Висшата лига

Отборите на Съндърланд и Евертън завършиха при равенство - 1:1 в среща помежду си от десетия кръг в първенството на Англия по футбол. Домакините от Съндърланд пропуснаха да се върнат на второ място във временното класиране във Висшата лига и са четвърти с 18 точки, колкото имат още третият Ливърпул и петият Борнемут. Втори е Манчестър Сити с 18 точки.

Евертън е в серия от три мача без победа в шампионата и заема 14-а позиция с 12 точки, колкото има и 13-ият Нюкасъл.

Гостите взеха аванс в 15-ата минута на двубоя, когато след чудесно изпълнение се разписа Илиман Ндиайе. Джак Грийлиш можеше да увеличи преднината на Евертън в 22-ата минута, но удари греда и пак той стреля над вратата на домакините седем минути по-късно.

Съндърланд можеше да изравни още преди почивката, но попадението за домакините дойде минута след началото на второто полувреме. Гранит Джака беше точен в 46-ата минута, след като получи топката от Енцо Льо Фе и вратарят на Евертън Джордан Пикфорд нямаше как да предотврати гола за 1:1.

Домакините имаха претенции за дузпа в 73-ата минута за игра с ръка на Майкъл Кийн в наказателното поле, но такава не бе отсъдена.

Първенство на Англия по футбол, срещи от десетия кръг на Висшата лига:

Съндърланд - Евертън - 1:1 от неделя: Уест Хям - Нюкасъл - 3:1 Манчестър Сити - Борнемут - 3:1 от събота: Ливърпул - Астън Вила - 2:0 Брайтън - Лийдс - 3:0 Бърнли - Арсенал - 0:2 Кристър Палас - Брентфорд - 2:0 Фулъм - Уулвърхямптън - 3:0 Нотингам - Манчестър Юнайтед - 2:2 Тотнъм - Челси - 0:1

*Във временното класиране води Арсенал с 25 точки, следван от Манчестър Сити с 19, Ливърпул, Съндърланд и Борнемут имат по 18, Тотнъм, Челси и Манчестър Юнайтед са с по 17 и други.