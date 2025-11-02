Ерлинг Холанд отново поведе Манчестър Сити с два гола за победата срещу Борнемут

Голмайсторът на Манчестър Сити Ерлинг Холанд продължава да бележи, като този път вкара два пъти при успеха над Борнемут с 3:1 в десетия кръг на Висшата лига.

Норвежкият таран откри резултата с премерен шут след пас на Раян Шерки в 17-ата минута, а още четвърт част по-късно упражнението си повтори - Шерки асистира, а Холанд вкара за 2:1.

Между двете попадение Тайлър Адамс временно бе изравнил за Борнемут, след като направи добавка под гредата. Ситуацията бе гледана с ВАР за евентуално нарушение в атака, но такова не бе отсъдено.

В 60-ата минута Нико О'Райли получи пас от Фил Фоудън в удобна позиция и не се поколеба веднага да стреля в долния десен ъгъл - 3:1.

В 88-ата минута шут на Омар Мармуш от тима на "гражданите" се отби в левия стълб на вратата на гостите.

С трите точки тимът на Пеп Гуардиола се изкачи на второ място, като изпревари точно Борнемут и Ливърпул, но има 6 по-малко от водача Арсенал.

Мачове от десетия кръг на английското футболно първенство:

Уест Хям - Нюкасъл 3:1 Манчестър Сити - Борнемут 3:1 в понеделник: Съндърланд - Евертън Ливърпул - Астън Вила 2:0 Брайтън - Лийдс 3:0 Бърнли - Арсенал 0:2 Кристър Палас - Брентфорд 2:0 Фулъм - Уулвърхямптън 3:0 Нотингам - Манчестър Юнайтед 2:2 Тотнъм - Челси 0:1 утре: Уест Хям - Нюкасъл Манчестър Сити - Борнемут в понеделник: Съндърланд - Евертън * В класирането води Арсенал с 25 точки, следван от Манчестър Сити с 19, Борнемут и Ливърпул с по 18, Тотнъм, Челси, Съндърланд и Манчестър Юнайтед с по 17, Кристъл Палас с 16 и други.