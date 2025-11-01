Арсенал поведе със 7 точки във Висшата лига, Нотингам Форест спря серията на Манчестър Юнайтед

Лидерът Арсенал продължи победния си ход, като се наложи над Бърнли с 2:0 при гостуването си в десетия кръг на Висшата лига. "Топчиите" си осигуриха успеха още през първата част, като точки бяха Виктор Гьокереш и Деклан Райс. И двете попадение бяха с глава, като Райс се разписа след центриране на Леандро Тросар. Тимът на Микел Артета вече има сериозния аванс от 7 точки пред втория Борнемут, но и мач повече от повечето си конкуренти.

Нюкасъл Форест и Манчестър Юнайтед подели по точка след 2:2 в интересен мач. Така домакините спряха серията на Юнайтед, който имаше три поредни победи. Бразилският халф Каземиро даде преднина на отбора на Рубен Аморим преди почивката, но след нея в разстояние на две минути Марган Гибс-Уайт и Николо Савона направиха пълен обрат за домакините. Амад Диало изравни за "червените дяволи" десет минути преди края на редовното време. В добавените минути удар на Диало бе избит пред голлинията от защитник на Нотингам.

Лийдс без Илия Груев, който остана неизползвана резерва, загуби гостуването си на Брайтън с 0:3. Дани Уелбек откри за "чайките", Диего Гомес добави два гола след почивката за класическата победа.

Кристъл Палас надигра Брентфорд с 2:0 в лондонско дерби. Френският национал Жан-Филип Матета даде преднина на Палас, Натан Колис си вкара автогол малко след почивката за 2:0. Кристъл Палас е в челото на класирането, като разделя 6-7 място с Манчестър Сити.

Фулъм победи Уулвярхямптън с 3:0. Раян Сесеньон вкара за домакините, а Емануел Аргаду от "вълците" бе изгонен с директен червен картон, което предопредели изхода на мача. След почивката Хари Уилсън направи 2:0, а Йерсон Москера от гостите си вкара автогол.



Мачове от десетия кръг на английското футболно първенство:

Брайтън - Лийдс 3:0 Бърнли - Арсенал 0:2 Кристър Палас - Брентфорд 2:0 Фулъм - Уулвърхямптън 3:0 Нотингам - Манчестър Юнайтед 2:2 по-късно днес: Тотнъм - Челси Ливърпул - Астън Вила утре: Уест Хям - Нюкасъл Манчестър Сити - Борнемут в понеделник: Съндърланд - Евертън В класирането води Арсенал с 25 точки, пред Борнемут с 18, Тотнъм, Съндърланд и Манчестър Юнайтед имат по 17, Манчестър Сити и Кристъл Палас по 16, Брайтън, ЛИвърпул и Астън Вила са с по 15 и други.