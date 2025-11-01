Подробно търсене

Челси се наложи над Тотнъм в лондонското дерби и се качи в Топ 4 на класирането

Христо Бонински
Снимка: John Walton/PA via AP
Лондон,  
01.11.2025 21:31
 (БТА)

Отборът на Челси спечели много важна победа при гостуването си на Тотнъм с 1:0. Победното попадение за "сините" вкара Жоао Педро в 34-ата минута. Тогава "шпорите" сбъркаха два пъти последователно при изнасянето на топката, Мойзес Кайседо подаде на свободния бразилец Педро Жоао, който се разписа отблизо с плътен удар по въздух в десния ъгъл.

Лукас Бергвал от Тотнъм се контузи още в началото на мача и бе сменен от Шави Симонс.

В добавеното време на първата част Мохамед Кудус от домакините нанесе точен удар, но ми липсваше сила и бе спрян от вратаря на гостите Роберт Санчес.

След почивката Челси бе по-близо до втори гол, като пропуски направиха Енцо Фернандес и Педро Нето. В добавеното време на мача Джейми Гитънс направи голям пропуск за Челси, останал сам срещу вратаря, а веднага след това Викарио спаси узар на Жоао Педро.

Така Челси се изравни с Тотнъм, като и двата тима имат по 17 точки и са в Топ 4 на класирането.   

Мачове от десетия кръг на английското футболно първенство:

Брайтън - Лийдс                 3:0  
Бърнли - Арсенал                0:2
Кристър Палас - Брентфорд       2:0
Фулъм - Уулвърхямптън           3:0
Нотингам - Манчестър Юнайтед    2:2
Тотнъм - Челси                  0:1

по-късно днес:
Ливърпул - Астън Вила

утре:
Уест Хям - Нюкасъл
Манчестър Сити - Борнемут

в понеделник:
Съндърланд - Евертън

В класирането води Арсенал с 25 точки, пред Борнемут с 18, Тотнъм, Челси, Съндърланд и Манчестър Юнайтед имат по 17, Манчестър Сити и Кристъл Палас по 16, Брайтън, Ливърпул и Астън Вила са с по 15 и други.

