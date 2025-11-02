Подробно търсене

Уест Хям направи обрат срещу Нюкасъл и взе глътка въздух във Висшата лига

Христо Бонински
Снимка: John Walton/PA via AP
Лондон,  
02.11.2025 18:18
 (БТА)

Отборът на Уест Хям победи Нюкасъл с 3:1, като направи пълен обрат, след като изоставаше в резултата още в четвъртата минута.

Джейкъб Мърфи изведе "свраките" напред в резултата Лукас Пакета изравни за тима от Лондон малко след половин час игра, а Свен Ботман от гостите си вкара автогол преди почивката.

През второто полувреме бе отменен гол на Фреди Потс от Уест Хям заради засада, но дълбоко в добавеното време на мача чехът Томаш Соучек оформи крайното 3:1.

Така Уест се изкачи с една позиция и вече е на 18-о място със 7 точки. Нюкасъл е на 13-а позиция с 12. 

Мачове от десетия кръг на английското футболно първенство:

Уест Хям - Нюкасъл              3:1 

по-късно днес:
Манчестър Сити - Борнемут

в понеделник:
Съндърланд - Евертън

Ливърпул - Астън Вила           2:0
Брайтън - Лийдс                 3:0  
Бърнли - Арсенал                0:2
Кристър Палас - Брентфорд       2:0
Фулъм - Уулвърхямптън           3:0
Нотингам - Манчестър Юнайтед    2:2
Тотнъм - Челси                  0:1

утре:
* В класирането води Арсенал с 25 точки, следван от Борнемут и Ливърпул с по 18, Тотнъм, Челси, Съндърланд и Манчестър Юнайтед с по 17, Манчестър Сити и Кристъл Палас с по 16 и други.

/ХБ/

В допълнение

Свързани новини

02.11.2025 08:19

Мохамед Салах вкара 250-ия си гол за Ливърпул и "червените" прекратиха негативната си серия с победа над Астън Вила

Мохамед Салах вкара 250-ия си гол за Ливърпул и шампионите сложиха край на негативната си серия в английското първенство по футбол с победа с 2:0 срещу Астън Вила в мач от десетия кръг на Висшата лига. Мърсисайдци са трети в класирането със седем
01.11.2025 21:31

Челси се наложи над Тотнъм в лондонското дерби и се качи в Топ 4 на класирането

Отборът на Челси спечели много важна победа при гостуването си на Тотнъм с 1:0. Победното попадение за "сините" вкара Жоао Педро в 34-ата минута. Тогава "шпорите" сбъркаха два пъти последователно при изнасянето на топката, Мойзес Кайседо подаде на
01.11.2025 19:01

Арсенал поведе със 7 точки във Висшата лига, Нотингам Форест спря серията на Манчестър Юнайтед

Лидерът Арсенал продължи победния си ход, като се наложи над Бърнли с 2:0 при гостуването си в десетия кръг на Висшата лига. "Топчиите" си осигуриха успеха още през първата част, като точки бяха Виктор Гьокереш и Деклан Райс. И двете попадение бяха

