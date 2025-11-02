Уест Хям направи обрат срещу Нюкасъл и взе глътка въздух във Висшата лига

Отборът на Уест Хям победи Нюкасъл с 3:1, като направи пълен обрат, след като изоставаше в резултата още в четвъртата минута.

Джейкъб Мърфи изведе "свраките" напред в резултата Лукас Пакета изравни за тима от Лондон малко след половин час игра, а Свен Ботман от гостите си вкара автогол преди почивката.

През второто полувреме бе отменен гол на Фреди Потс от Уест Хям заради засада, но дълбоко в добавеното време на мача чехът Томаш Соучек оформи крайното 3:1.

Така Уест се изкачи с една позиция и вече е на 18-о място със 7 точки. Нюкасъл е на 13-а позиция с 12.

Мачове от десетия кръг на английското футболно първенство:

Мачове от десетия кръг на английското футболно първенство:

Уест Хям - Нюкасъл 3:1 по-късно днес: Манчестър Сити - Борнемут в понеделник: Съндърланд - Евертън Ливърпул - Астън Вила 2:0 Брайтън - Лийдс 3:0 Бърнли - Арсенал 0:2 Кристър Палас - Брентфорд 2:0 Фулъм - Уулвърхямптън 3:0 Нотингам - Манчестър Юнайтед 2:2 Тотнъм - Челси 0:1 * В класирането води Арсенал с 25 точки, следван от Борнемут и Ливърпул с по 18, Тотнъм, Челси, Съндърланд и Манчестър Юнайтед с по 17, Манчестър Сити и Кристъл Палас с по 16 и други.