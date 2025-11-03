Иван Димитров е причината инициативата „Светилник“ вече пета година да се развива, каза генералният директор на БНР Милен Митев

„Когато тази инициатива започна, още от самото начало ми направи огромно впечатление ентусиазмът, който Иван Димитров вложи в нея. Той е двигателят на „Светилник“ и причината вече пета година инициативата да се развива и да има все повече партньори“, каза генералният директор на Българското национално радио (БНР) Милен Митев при представянето днес на петото издание на „Светилник“ на сцена „Централни хали“ в София.

Митев подчерта значението на училищните химни като средство за сплотяване на общностите. „Химнът има свойството да обединява хората. Ако една малка част от това обединение, което чувстваме като българи, могат да почувстват учениците от всяко училище със своя химн, тогава инициативата е успешна“, отбеляза той.

БНР ще продължи да бъде активен партньор на „Светилник“, каза още Митев и изрази надежда радиото да участва активно в бъдещето на инициативата. „Имаме шест музикални състава и два детски хора - Детския радиохор и вокална група „Радиодеца“, и ще се радвам, ако в бъдеще участват в създаването на новите училищни химни“, посочи той.

Митев изрази удовлетворение от разрастването на инициативата, която всяка година привлича все повече участници. „Би било прекрасно, ако успеем да прекрачим и отвъд границите на страната, защото извън България днес живее поне още една България като численост - хора, които независимо от времето и причините за заминаването си, продължават да носят любов към родината“, каза още генералният директор на БНР.

Както съобщи БТА, инициативата „Светилник“ е национална партньорска програма, която насърчава творчеството, взаимодействието, образованието, уважението, културата и любовта към българския език. В рамките на инициативата българската авторска общност създава на конкурсен принцип и дарява на училищата оригинални училищни химни. Българската телеграфна агенция (БТА) е медиен партньор от създаването й през 2021 г. Сред медийните партньори са Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Българското национално радио, Национална академия за театрално и филмово изкуство и Народния театър „Иван Вазов“.

Петото издание на "Светилник" е под надслова „Че какво без песен е светът“ – послание, вдъхновено от поезията на Дамян Дамянов.