Над 600 разрешителни за строеж са издадени в област Пловдив през третото тримесечие на 2025 г.

Общо 612 разрешителни за строеж са били издадени на територията на област Пловдив през третото тримесечие на 2025 година, сочат данни на Териториалното статистическо бюро „Юг“ (ТСБ Юг) към Националния статистически институт (НСИ).

За периода общинските администрации в областта са издали разрешителни за строеж на 442 жилищни сгради с общо 3744 жилища в тях и на 170 други сгради.

Спрямо предходното тримесечие броят на разрешителните за жилищни сгради се увеличава с 25,2 процента, а жилищата в тях – с 87,8 на сто. В същото време разрешителните за строеж на други сгради намаляват с 5,6 процента.

На годишна база се отчита ръст от малко над 35 процента в броя на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради и увеличение с 49,9 процента на жилищата в тях. За сметка на това разрешителните за други сгради са с близо 27 процента по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2024 година.

Данните на ТСБ Юг сочат, че най-голям брой разрешителни на нови сгради са издадени за територията на следните община Родопи - на 145 жилищни сгради с 222 жилища в тях и на 53 други сгради. След нея се нарежда община Пловдив със 105 разрешителни за жилищни сгради с 3 242 жилища в тях и за 18 други сгради. В община Марица са издадени разрешителни за 74 жилищни сгради с по 1 жилище в тях и на 41 други сгради, а в Асеновград - на 21 жилищни сгради със 76 жилища в тях и на 7 други сгради.