Международните икономически споразумения на ЕС водят до повишаване на износа, сочи доклад

Международните търговски споразумения на Европейския съюз водят до нарастване на износа, сочи доклад, представен днес от Европейската комисия.

Според документа износът към Мексико, Норвегия, Швейцария и Обединеното кралство е компенсирал намалението на продажбите на превозни средства, автомобилни части и електрически машини вследствие на санкциите на ЕС срещу Русия.

Увеличеният внос на газ от Алжир, Казахстан и Норвегия, както и на мед от Чили, е спомогнал за преодоляване на последиците от ограничаването на руския внос след въвеждането на санкциите, се посочва още в доклада.

Миналата година износът на стоки към 76-те преференциални търговски партньори на ЕС е нараснал два пъти по-бързо от износа към държавите без споразумения за свободна търговия — съответно с 1,4 на сто спрямо 0,7 процента.

Износът на ЕС за Канада се е увеличил с 51 процента от 2017 г. насам, в сравнение с 20 процента ръст към останалата част от света. Общият износ на селскостопански и хранителни стоки от ЕС е достигнал нов рекорд през 2024 г. – 235 милиарда евро, което представлява увеличение с 2,8 на сто спрямо 2023 г.

Износът на селскостопански и хранителни продукти към преференциални търговски партньори е възлизал на 138 милиарда евро, с ръст от 3,6 на сто, докато към партньори без споразумения за свободна търговия е отчетено увеличение от 1,6 процента.

Търговията на ЕС с услуги с преференциални партньори достига 1,3 трилиона евро. По последни данни за 2023 г. този обмен се е увеличил над три пъти повече спрямо ръста при партньорите без споразумения за свободна търговия – съответно с 4,5 процента срещу 1,2 процента.

Европейската комисия отбелязва, че ЕС разполага с 44 действащи търговски споразумения. През настоящата година са приключили преговорите с Индонезия и са предложени споразумения с държавите от Меркосур и с Мексико, които предстои да бъдат разгледани от Съвета на ЕС и Европейския парламент.

В момента Съюзът води преговори за сключване на търговски споразумения с Индия, Малайзия, Филипините, Тайланд и Обединените арабски емирства.