Международните икономически споразумения на ЕС водят до повишаване на износа, сочи доклад

кор. на БТА Николай Желязков
Ръкостискането на президента на САЩ Доналд Тръмп и председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен през юни в Шотландия, където бе договорено търговското споразумение между Брюксел и Вашингтон / Снимка: АП/Jacquelyn Martin
Брюксел,  
03.11.2025 14:55
Международните търговски споразумения на Европейския съюз водят до нарастване на износа, сочи доклад, представен днес от Европейската комисия. 

Според документа износът към Мексико, Норвегия, Швейцария и Обединеното кралство е компенсирал намалението на продажбите на превозни средства, автомобилни части и електрически машини вследствие на санкциите на ЕС срещу Русия.

Увеличеният внос на газ от Алжир, Казахстан и Норвегия, както и на мед от Чили, е спомогнал за преодоляване на последиците от ограничаването на руския внос след въвеждането на санкциите, се посочва още в доклада.

Миналата година износът на стоки към 76-те преференциални търговски партньори на ЕС е нараснал два пъти по-бързо от износа към държавите без споразумения за свободна търговия — съответно с 1,4 на сто спрямо 0,7 процента.

Износът на ЕС за Канада се е увеличил с 51 процента от 2017 г. насам, в сравнение с 20 процента ръст към останалата част от света. Общият износ на селскостопански и хранителни стоки от ЕС е достигнал нов рекорд през 2024 г. – 235 милиарда евро, което представлява увеличение с 2,8 на сто спрямо 2023 г.

Износът на селскостопански и хранителни продукти към преференциални търговски партньори е възлизал на 138 милиарда евро, с ръст от 3,6 на сто, докато към партньори без споразумения за свободна търговия е отчетено увеличение от 1,6 процента.

Търговията на ЕС с услуги с преференциални партньори достига 1,3 трилиона евро. По последни данни за 2023 г. този обмен се е увеличил над три пъти повече спрямо ръста при партньорите без споразумения за свободна търговия – съответно с 4,5 процента срещу 1,2 процента.

Европейската комисия отбелязва, че ЕС разполага с 44 действащи търговски споразумения. През настоящата година са приключили преговорите с Индонезия и са предложени споразумения с държавите от Меркосур и с Мексико, които предстои да бъдат разгледани от Съвета на ЕС и Европейския парламент.

В момента Съюзът води преговори за сключване на търговски споразумения с Индия, Малайзия, Филипините, Тайланд и Обединените арабски емирства. 

