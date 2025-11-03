Подробно търсене

Минимално поскъпва токът за българския бизнес утре, сочат данните на БНЕБ

Камелия Цветанова
Минимално поскъпва токът за българския бизнес утре, сочат данните на БНЕБ
Минимално поскъпва токът за българския бизнес утре, сочат данните на БНЕБ
Снимка: Христо Касабов/БТА, архив
София,  
03.11.2025 14:48
 (БТА)

При средна цена от 253,77 лева (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент "Ден напред", сочат данните след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на доставка - 4 ноември.

Енергийната борса затвори вчера при средна цена от 250,30 лв. за мегаватчас. Това означава, че електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-скъпа с 1,39 процента в сравнение с цената за днешния ден.

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 292,25 лв. за мегаватчас, докато извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 215,29 лв. за мегаватчас.

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 88 839,90 мегаватчаса електроенергия.

В пазарния сегмент "В рамките на деня" среднопретеглената цена на БНЕБ за 60-минутните продукти към момента е 250,46 лв. (без ДДС) за мегаватчас.

За 15-минутните продукти среднопретеглената дневна цена към този час е 228,34 лв. (без ДДС) за мегаватчас.

/БП/

Свързани новини

31.10.2025 14:57

Българският бизнес ще плаща с почти 38 на сто по-евтин ток в събота в сравнение с днес, сочат данните на БНЕБ

При средна цена от 167,70 лева (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент "Ден напред", сочат данните след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на
30.10.2025 15:12

С 18 процента поскъпва токът за българския бизнес утре, сочат данните на БНЕБ

При средна цена от 269,03 лева (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент "Ден напред", сочат данните след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на
27.10.2025 15:32

С близо 3 процента поскъпва токът за българския бизнес утре, сочат данните на БНЕБ

При средна цена от 229,12 лева (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент "Ден напред", сочат данните след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на
24.10.2025 14:32

Токът за бизнеса поскъпва с над 1 на сто утре в сравнение с днес, сочат данните на БНЕБ

При средна цена от 192,06 лева (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент "Ден напред", сочат данните след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:05 на 03.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация