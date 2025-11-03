Подробно търсене

Севиля ще опита да привлече Джошуа Зиркзее от Манчестър Юнайтед през януари

Ивайло Георгиев
Джошуа Зиркзее / Снимка: AP Photo/Manu Fernandez
Лондон,  
03.11.2025 14:40
 (БТА)

Испанският футболен клуб Севиля ще опита да привлече Джошуа Зиркзее от Манчестър Юнайтед през януарския трансферен прозорец, съобщава Daily Mirror. Причина за този ход на отбора от Андалусия е предстоящата Африканска купа на нациите и участието в нея на националния отбор на Нигерия, за който играе Ейкър Адамс. 

Според информацията на Mirror, Севиля е само един от заинтересованите отбори за трансфер на Зиркзее. Нидерландският нападател не получава желаното от него игрово време за Манчестър Юнайтед, който плати на Болоня 42.5 милиона евро за правата на централния нападател. Той има само пет мача през новия сезон и е твърда резерва, но иска повече, за да попадне в националния тим на Нидерландия на Световното първенство догодина. 

Зиркзее иска трансфер през зимата, като за него ще наддават най-вече Севиля и Уест Хем. Според информацията, първоначално сделката ще бъде за наем на нидерландцета. 

Зиркзее, който има 54 мача, седем гола и три асистенции в кариерата си за Юнайтед, не е единственият нападател, към когото Севиля има интерес. Преди две седмици медиите в Испания писаха и за мексиканския младежки национал Уго Камберос, а друго споменавано име е Умар Садик от Реал Сосиедад. 

/АВ/

