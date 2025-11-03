„Креативност и наука в действие" беше темата на 14-ата годишна научна конференция на Педагогическия факултет на Пловдивския университет

„Креативност и наука в действие: мултидисциплинарни изследвания и обучения за бъдещето“ беше темата на 14-ата годишна научна конференция, организирана от Педагогическия факултет към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Това съобщиха от пресцентъра на учебното заведение.

Форумът обедини преподаватели, изследователи, докторанти и студенти около обща цел – науката да не остава единствено в специализираните издания, а да стига до класната стая, до социалната работа и до реалните услуги за деца и семейства.

Начало на събитието даде заместник-ректорът по научноизследователската дейност проф. Теменужка Йовчева, която отправи приветствие от името на ректора проф. Румен Младенов и академичното ръководство на университета. Йовчева подчерта, че въпреки различните професионални направления в Педагогическия факултет, конференцията постига впечатляващи резултати в наукометрията и допринася за развитието на университета като изследователска институция.

Деканът на факултета проф. Владимира Ангелова посочи, че ежегодният научен форум обхваща широк спектър от теми – от психология и социални дейности до педагогика и иновативни образователни практики. Тя акцентира, че участниците представят актуални изследвания и резултати, които намират пряко приложение в съвременното образование и социалната работа.

Сред официалните гости на събитието беше директорът на Института по образование проф. д-р Галин Цоков, който заяви, че конференцията се е превърнала в символ на устойчивост и научна традиция за Педагогическия факултет. Той подчерта значението на форума като пространство за сътрудничество и научен обмен между преподаватели, докторанти и млади изследователи.

Пленарният доклад на проф. д.н. Иванка Мавродиева очерта тенденциите в научната комуникация днес: дигитални канали, интердисциплинарни екипи и научни продукти, които влияят на политики и професионални стандарти, а не само на импакт фактори. След това конференцията продължи в пет секции.

В секция „Психология“ акцент беше поставен върху приложната психология в училищата и организациите. В секция „Начална училищна педагогика“ бяха обсъдени конкретни практики от класната стая, сред които STEM обучението в ранна възраст, проектно-базираното и игровото учене и други.

В секция „Педагогика и управление на образованието“ фокусът беше върху теми като емоционалните затруднения в детска и тийнейджърска възраст и конфликтите между родители и учители като шанс за партньорство. В секция „Социални дейности“ беше акцентирано основно върху подготовката на социални работници и връзката между социалната работа, психологията и образованието. В последната секция - „Предучилищна педагогика и актьорство за драматичен театър“, се разглеждаше ранното детско развитие през езика, играта и театрализацията.