МФ и БНБ организират конференцията на високо равнище "България на прага на еврозоната", част от комуникационната кампания за въвеждане на еврото

Министерството на финансите (МФ) и Българската народна банка (БНБ) организират утре конференцията на високо равнище "България на прага на еврозоната". Тя ще се проведе в резиденция "Бояна" и е част от комуникационната кампания за въвеждане на еврото в България от 1 януари 2026 година, съобщиха от МФ.



Конференцията ще започне в 9 ч. сутринта с откриваща сесия, в която ще участват премиерът Росен Желязков и управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ ) Кристалина Георгиева. Изказване ще бъде направено и от председателя на Европейската централна банка (ЕЦП) Кристин Лагард.



Диалогът на лидерите ще започне с видеоконферентна връзка с Паскал Донахю, председател на Еврогрупата и министър на финансите на Ирландия, следвана от кръгла маса с министъра на финансите Теменужка Петкова, управителя на БНБ Димитър Радев, комисаря за икономиката и производителността, за прилагането и опростяването Валдис Домбровскис и Пиер Граменя, управляващ директор на Европейския механизъм за стабилност. Модератор на събитието на високо равнище ще бъде Лиляна Павлова - вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка (2019–2023 г.).



Събитието ще се излъчва на живо на български език на фейсбук страницата "За еврото БГ" и на английски език и на интернет страницата evroto.bg.

БТА припомня, че на 8 юли тази година България получи финално "да" от Съвета на Европейския съюз и Европейския парламент да стане 21-вият член на еврозоната от 1 януари 2026 година. Това ще стане точно 19 години след присъединяването на страната ни към Европейския съюз.

Съветът на ЕС гласува на 8 юли с единодушие последните решения, свързани с приемането на еврото у нас, завършвайки процедурата. Един от трите правни акта, приети от министрите, определя обменния курс лев-евро на 1.95583 лева за 1 евро, което съответства на текущия централен курс на лева във валутния борд.

Преди това Европейският парламент одобри с голямо мнозинство доклада за въвеждането на единната европейска валута от България. Това стана с 531 гласа "за", 69 "против" и 79 "въздържал се".