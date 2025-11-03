Община Берковица постави нови контейнери за дрехи и обувки с цел по-чиста околна среда

Община Берковица постави нови контейнери за изхвърляне на ненужни дрехи и обувки на няколко места в града, съобщиха от местната администрация.

Контейнерите се намират в парк „Свети Георги Победоносец“ – два броя и в кварталите „Заряница“ и „Изгрев“. В контейнерите могат да се поставят дрехи, обувки, чанти, хавлиени кърпи, пердета и завеси, които са чисти и поставени в добре затворени торби. Забранено е изхвърлянето на пластмаса, стъкло, метал, хартия, цигари и битови отпадъци, уточниха от Община Берковица. От там призоваха контейнерите да се използват само по предназначение.

От общината заявиха за БТА, че това е поредната екологична инициатива в Берковица, а в града вече има много контейнери за разделно събиране на пластмасови, метални и стъклени опаковки, има контейнери за зелени и биоразградими отпадъци, има контейнер за пластмасови бутилки и автомати за безплатна храна за кучета и котки.