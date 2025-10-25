Подробно търсене

Съндърланд се изкачи на второ място в класирането във Висшата лига сред победа срещу Челси

Асен Даскалов
AP Photo/Joanna Chan
Лондон,  
25.10.2025 19:14
 (БТА)

Съндърланд победи с 2:1 домакина Челси в двубой от деветия кръг във Висшата английска лига. Гол на Шемсдин Таиби в третата минута на допълнителното време осигури успеха за гостите, които се изкачиха на второ място в класирането със 17 точки.

Двубоят започна силно за "сините", които поведоха още в четвъртата минута след попадение на Алехандро Гарначо, дошло след асистенция на Педро Нето.

Уилсън Исидор изравни в 22-ата минута, а Гарначо и Жоао Педро пропуснаха да върнат аванса за столичани преди края на първата част.

В третата минута на допълнителното време на срещата Брайън Броуби подаде за Таиби, който осигури трите точки в полза на Съндърланд. 

Преди този двубой лондончани бяха в серия от четири поредни победи, а сега се намират на седмо място в класирането с 14 пункта.

Съндърланд прави най-добро начало на кампанията си за първи път от сезон 1999-2000.   

В друга среща от кръга Нюкасъл се наложи с 2:1 на свой терен срещу Фулъм. Попадение на Бруно Гимараеш в 90-ата минута осигури успеха за "черно-белите", а преди почивката точен във вратата на лондончани беше и Джейкъб Мърфи.

Фулъм изравни чрез Саша Лукич в 55-ата минута.

Нюкасъл заема 11-та позиция с 12 точки, докато столичани са на 16-та позиция с 8 пункта.

Срещи от Висшата лига на Англия, девети кръг: 

Челси - Съндърланд - 1:2
Нюкасъл - Фулъм    - 2:1

по-късно днес:
Манчестър Юнайтед - Брайтън
Брентфорд - Ливърпул

от петък: 
Лийдс - Уест Хям - 2:1

неделя:
Арсенал - Кристъл Палас
Астън Вила - Манчестър Сити
Борнемут - Нотингам Форест
Уулвърхямптън - Бърнли
Евертън - Тотнъм

В класирането води Арсенал с 19 точки пред Съндърланд със 17 точки, 
Манчестър Сити с 16 точки, Ливърпул и Борнемут по 15, 
Тотнъм и Челси имат по 14, Кристъл Палас и Манчестър Юнайтед с 13, 
Брайтън, Нюкасъл и Астън Вила с 12 и други.

/АВ/

Към 20:09 на 25.10.2025 Новините от днес

