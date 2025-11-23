Подробно търсене

Столичната община започва процес по кулинарен одит от MICHELIN

Марин Колев
Снимка: БТА, архив
София,  
23.11.2025 14:28
 (БТА)

София официално получи възможност да бъде подложена на кулинарен одит – ключовата първа фаза в процеса за потенциално включване в селекцията на MICHELIN, съобщиха от Столична община. Процесът се реализира от Столичната община чрез екипа на Visit Sofia, който координира връзката с MICHELIN от самото начало.   

Предстоят разговори с бранша, с институции, кулинарни критици и други заинтересовани страни в следващите няколко седмици. Целта е всички участници, които имат отношение по темата да бъдат въвлечени в процеса оттук нататък. Възможността за провеждане на одит е признание за значителния потенциал на София като кулинарна дестинация и важна стъпка към позиционирането на града сред най-уважаваните гастрономически точки в Европа.

„Това вече е признание за качествата на нашите кулинарни професионалисти и за динамично развиващата се гастрономическа сцена на града. София има стратегически шанс да покаже най-доброто от себе си пред света. Ние вярваме, че този процес ще стимулира повишаването на стандартите, ще насърчи иновациите в сектора и ще допринесе за облика на София като модерна европейска столица,“ коментира кметът на София Васил Терзиев и благодари на екипа на Visit Sofia за неуморната работа, за да стигнем дотук.”

Кулинарният одит представлява независима и обективна оценка на състоянието на ресторантьорската сцена в София. В рамките на този процес екипът на MICHELIN ще анализира силните страни на местната гастрономия, ще идентифицира области за развитие и ще предостави стратегически препоръки за повишаване на конкурентоспособността на града.

Докладът от одита ще бъде ценен инструмент за професионалистите в сектора и ще очертае ясна пътна карта за следващи подобрения. Това би било съществена стъпка към укрепването на културния, туристическия и икономическия профил на София.

Очаква се процесът по одита да започне след официалното потвърждение от страна на Столичната община, а резултатите от анализа да бъдат готови през следващия пролетен сезон.

Гастрономията и виното са основни за изживяването на туристите и вярваме, че България може да ги осигури и има какво да предложи. Това каза в началото на миналия месец пред журналисти генералният секретар на Световната организация по туризъм към ООН Зураб Пололикашвили преди откриването на деветата Глобална конференция за винен туризъм на организацията. 

