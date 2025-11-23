Смесеният хор "Проф. Венета Вичева" изнесе концерт "Православни песнопения" в храма "Св. Три Светители" в Шумен

Смесеният хор "Проф. Венета Вичева" представи под диригентството на д-р Христо Атанасов концерт „Православни песнопения“ в храм „Св. Три Светители“ в Шумен.

Преди началото на концерта отец Красимир припомни, че на 21 ноември, на празника Въведение Богородично, се отбелязва и Денят на християнското семейство.

За БТА д-р Атанасов съобщи, че в програмата са включени добре познати песнопения, които са част от богослуженията на Българската православна църква и репертоара на хора през цялото му петгодишно съществуване.

Той добави, че публиката чу премиерно за хор „Проф. Венета Вичева“ изпълнение на „Тело Христово“ от ставрофорен иконом Кирил Попов, като отбеляза, че Попов е един от изявените съвременни композитори в православната музика в България.

Д-р Атанасов коментира също, че беше представено премиерно за смесения хор и изпълнение на „Святий Божи“ от „Велико савословие“ на Апостол Николаев-Струмски.

Както БТА съобщи, отец Красимир води днес неделната служба в храма "Свети Три Светители" в Шумен. В проповедта си към миряните той подчерта, че Иисус Христос ни казва, че нашите души са много по-важни от нашите тела.