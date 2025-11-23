Цанко Цанков ще поведе традиционното сутрешно плуване в студените морски води на Никулден в Бургас

site.btaЦанко Цанков ще поведе традиционното сутрешно плуване в студените морски води на Никулден в Бургас
Българският рекордьор в плуването в студени води Цанко Цанков ще даде старт на Никулденските празненства в Бургас със сутрешно плуване, съобщиха от пресцентъра на Общината.
Цанков ще очаква участниците на 6 декември от 8:30 ч. до Моста на централния плаж, откъдето ще започне традиционното влизане в морето. Той е сред най-активните популяризатори на плуването в студени води у нас и редовно насърчава практикуването му за здраве и тонус.
Събитието е първият акцент в Никулденската програма, която тази година ще премине под мотото "Всички празнуват Бургас". Според организаторите студената морска вода стимулира кръвообращението, укрепва имунната система и носи усещане за сила и свобода.
Всички желаещи могат да се включат в плуването или да наблюдават символичното начало на празника, посочиха от Общината.
Цанко Цанков е първият човек, преплувал Бургаския залив на разстояние от около 44,7 км за 14:24:34. През 2020 г. Цанков плува в басеин в Бургас 12 часа без прекъсване.
/ЛРМ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина