Цанко Цанков ще поведе традиционното сутрешно плуване в студените морски води на Никулден в Бургас

Българският рекордьор в плуването в студени води Цанко Цанков ще даде старт на Никулденските празненства в Бургас със сутрешно плуване, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Цанков ще очаква участниците на 6 декември от 8:30 ч. до Моста на централния плаж, откъдето ще започне традиционното влизане в морето. Той е сред най-активните популяризатори на плуването в студени води у нас и редовно насърчава практикуването му за здраве и тонус.

Събитието е първият акцент в Никулденската програма, която тази година ще премине под мотото "Всички празнуват Бургас". Според организаторите студената морска вода стимулира кръвообращението, укрепва имунната система и носи усещане за сила и свобода.

Всички желаещи могат да се включат в плуването или да наблюдават символичното начало на празника, посочиха от Общината.

Цанко Цанков е първият човек, преплувал Бургаския залив на разстояние от около 44,7 км за 14:24:34. През 2020 г. Цанков плува в басеин в Бургас 12 часа без прекъсване.

