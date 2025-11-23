В Кюстендил хора се събраха пред Общината с искане за национален референдум за еврото. Те коментираха, че са се отзовали на призив, който видели в социални мрежи за такива събирания в цялата страна.

Елица Панева каза за БТА, че инициативата идва от гражданско сдружение и няма политическа насоченост. „Хубаво е мнението на хората да бъде чуто. Хубаво е да не се взима еднолично решение, т.е. референдумът не казва категорично дали сме за или сме против. Това е един вид изразяване на желанието на хората, какво те искат. По този начин се връща и доверието към институциите“ коментира Панева. Тя допълни, че въпросът засяга всеки един гражданин и гласът им трябва да бъде чут, така, както по време на избори.

Милена Миланова посочи, че протестира заради това, че не е спазена Конституцията, гражданското ѝ право и не е допуснат законен референдум. „Договорът който сме подписали с Европейския съюз, не включва срок, в който единната европейска валута трябва да бъде въведена в България. На българският народ просто се внуши, че това е неизбежно. Българският народ в момента е абсолютно убеден, че нищо не може да се направи“ посочи Миланова. Изконното ни право, първото право в демокрацията е правото на избор, посочи тя.