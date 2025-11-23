Испанският Реал Мадрид ще проведе извънредно Общо събрание в близко бъдеще, на което членовете ще гласуват за промени в устава, заяви президентът Флорентино Перес на годишното събрание на клуба, информира агенция „Ройтерс“.

Перес не направи пряка препратка към планирания план за коригиране на структурата на собственост на клуба, който би позволил на частни инвеститори да придобият до 10% дял. Той каза, че по-късно днес по време на годишното Общо събрание ще очертае „уставните реформи в клуба, които ще предложим на членовете, така че Реал Мадрид да бъде добре подготвен и да може да се справи с предизвикателствата на следващите 50 години“.

Различни местни медии съобщиха, че Флорентино Перес планира да позволи на външни инвеститори да се присъединят към приблизително 100 000 членове, които притежават Реал. Двама души, запознати с въпроса, потвърдиха пред „Ройтерс“, че такъв план се разглежда, но мадридчани не отговориха на запитването за коментар.

Подобно на Барселона, Атлетик Билбао и Осасуна, Реал Мадрид следва модел на членство. Около 2000 от членовете на клуба се избират за делегати на годишното събрание, където могат да взимат решения за президента на клуба, да проверят годишните отчети и да гласуват за промяна на устава.