Тотнъм победи Евертън и се изкачи на трето място в класирането във Висшата лига

26.10.2025 20:32
Тотнъм победи с 3:0 като гост Евертън в последен мач от деветия кръг във Висшата лига на Англия. Успехът изкачи лондончани на трето място в класирането със 17 точки.

Два гола на Мики ван де Вен в 19-ата минути и в допълнителното време на първата част дадоха огромно преимущество в полза на "шпорите", които са първият гост, печелещ три точки на новия стадион на Евертън.

Попадение за "карамелите" на Джейк О'Брайън беше отменено заради засада в 25-ата минута.

В 89-ата минута резервата Пап Матар Сар оформи класическия успех в полза на столичани, които не можеха да разчитат на девет контузени футболисти.

Евертън остана на 14-то място с актив от 11 точки.

Срещи от Висшата лига на Англия, девети кръг:

Арсенал - Кристъл Палас      1:0
Астън Вила - Манчестър Сити  1:0
Борнемут - Нотингам Форест   2:0
Уулвърхямптън - Бърнли       2:3
Евертън - Тотнъм             0:3
 
от събота:
Челси - Съндърланд  1:2
Нюкасъл - Фулъм     2:1
Манчестър Юнайтед - Брайтън 4:2
Брентфорд - Ливърпул 3:2

от петък:
Лийдс - Уест Хям  2:1

В класирането води Арсенал с 22 точки, пред Борнемут с 18, Тотнъм и Съндърланд са с по 17 точки, 
Манчестър Сити и Манчестър Юнайтед имат по 16 точки, 
пред Ливърпул и Астън Вила с по 15 точки, Челси е с 14 и други.

