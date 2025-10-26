Тотнъм победи Евертън и се изкачи на трето място в класирането във Висшата лига

Тотнъм победи с 3:0 като гост Евертън в последен мач от деветия кръг във Висшата лига на Англия. Успехът изкачи лондончани на трето място в класирането със 17 точки.

Два гола на Мики ван де Вен в 19-ата минути и в допълнителното време на първата част дадоха огромно преимущество в полза на "шпорите", които са първият гост, печелещ три точки на новия стадион на Евертън.

Попадение за "карамелите" на Джейк О'Брайън беше отменено заради засада в 25-ата минута.

В 89-ата минута резервата Пап Матар Сар оформи класическия успех в полза на столичани, които не можеха да разчитат на девет контузени футболисти.

Евертън остана на 14-то място с актив от 11 точки.

Срещи от Висшата лига на Англия, девети кръг: Арсенал - Кристъл Палас 1:0 Астън Вила - Манчестър Сити 1:0 Борнемут - Нотингам Форест 2:0 Уулвърхямптън - Бърнли 2:3 Евертън - Тотнъм 0:3 от събота: Челси - Съндърланд 1:2 Нюкасъл - Фулъм 2:1 Манчестър Юнайтед - Брайтън 4:2 Брентфорд - Ливърпул 3:2 от петък: Лийдс - Уест Хям 2:1 В класирането води Арсенал с 22 точки, пред Борнемут с 18, Тотнъм и Съндърланд са с по 17 точки, Манчестър Сити и Манчестър Юнайтед имат по 16 точки, пред Ливърпул и Астън Вила с по 15 точки, Челси е с 14 и други.