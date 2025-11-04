Хилда Казасян и Плевенската филхармония откриват есенния сезон с проекта "Да обичаш Гершуин"

Хилда Казасян и Плевенската филхармония откриват днес, 4 ноември, есенния сезон с проекта "Да обичаш Гершуин". По време на концерта в зала "България" ще бъдат изпълнени най-великите творби на Джордж Гершуин в аранжимент за оркестър и джаз бенд на Христо Йоцов. Солисти тази вечер ще бъдат Хилда Казасян, Теодосий Спасов, Васил Петров и джаз музикантите Христо Йоцов, Живко Петров, Димитър Карамфилов, Михаил Йосифов, а диригент - Борислав Йоцов.

БТА припомня, че „България в джаза“ е темата на списание ЛИК през октомври. Изданието за литература, изкуство и култура на Българската телеграфна агенция (БТА) е посветено на джаз музиката и джаз фестивалите, които се организират в страната.

Списанието ще бъде представено на 14 ноември в Русе. На този дата в крайдунавския град ще се открие и 48-ото издание на най-стария действащ джаз фестивал в България. Премиерата на изданието ще се проведе съвместно чрез видеовръзка в 11 часа с националните пресклубове на БТА в България и чужбина.