Експлозия в нефтохимическия завод в град Стерлитамак в руската република Башкортостан причини частично срутване на пречиствателна станция за вода, съобщи тази сутрин в "Телеграм" градската администрация, предаде Ройтерс.

Властите на града, разположен в Уралските планини, не разполагат още с информация за пострадали.

Не е ясно каква е била причината за експлозията.