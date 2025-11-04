site.btaЕксплозия в нефтохимическия завод в град Стерлитамак в руската република Башкортостан причини частично срутване на пречиствателна станция
Експлозия в нефтохимическия завод в град Стерлитамак в руската република Башкортостан причини частично срутване на пречиствателна станция за вода, съобщи тази сутрин в "Телеграм" градската администрация, предаде Ройтерс.
Властите на града, разположен в Уралските планини, не разполагат още с информация за пострадали.
Не е ясно каква е била причината за експлозията.
/СХТ/
