Художничката Даниела Хаджиева подканва към мистично пътешествие с новата си изложба „Ангели и изкушения“

Даниела Хаджиева представя новата си изложба „Ангели и изкушения“ в столичната галерия Art 158. Експозицията ще продължи от 4 до 11 ноември, съобщават домакините.

По думите им с изложбата художничката подканва посетителите към „едно мистично пътешествие над ущърбеното ни битие и на нежно, поетично разсъждение за присъствието на ангелите пазители, успоредно с нашите житейски изкушения, копнежи и любопитство“.

„Живописта на Даниела Хаджиева е в диалог едновременно с иконографията и със стила сецесион. Особено впечатлява умението на авторката да внушава лекота и динамика в изображението. Ангелските образи на Даниела са цялостни и мълчаливи, асиметрични на ущърбеното ни битие, на разривите ни, на географската ни ощетеност, на блокираната хуманност. Би било най-добре да отворят пролуки в съзнанието ни. Да си спомним”, казва кураторката Валентина Маринова

Художничката разказва, че й се иска работите й да са като поетични модерни икони, като романтични бягства, да носят усещане за проблясване на светлината и празнична лекота. „Харесва ми идеята за пътя по непознати земи - както географски, така и през времето, и през слоевете на пространството космично. В натюрмортите ми това желание за пътуване се опитвам да пресъздам чрез динамиката на композициите и усещането за носене по вятъра. Наричам ги “Балкански фюжън” с копнеж по романтиката на Балканите“, отбелязва Даниела Хаджиева.

Даниела Хаджиева е родена във Варна. Работи и живее в София. Завършва Националната гимназия за изящни изкуства „Илия Петров“, както и Националната художествена академия в София през 1998 г. със специалност "Стенопис". Следват няколко години на работа, през които се занимава с графичен дизайн и компютърна графика. През 2007 г. в родния си град Варна открива първата си самостоятелна изложба. До 2020 г. следват още шест самостоятелни изложби в галерии в София, както и Градската художествена галерия в Дупница, в Банкя, в „Къщата на София“, галерия „Гешов”, "София арт-кино център G-8". Взима участия в международни изложби в Лондон, Истанбул, Атина.

През 2017 г. е избрана да представлява България на международна арт среща на ЮНЕСКО в Малта. Художничката работи там по темата „Мостове между нации и култури“. Нейните творби са представени на няколко изложби, организирани от ЮНЕСКО в Малта и Брюксел. Получава почетен диплом като артист за мир и обединяване на културите от ЮНЕСКО. Българската телевизия я представи като част от програмата „Изкуството – сега, тогава и завинаги“, която записва български художници с интересен стил.

