Японска анимация и филмът "България amore mio" събраха най-много публика у нас през изминалия уикенд

Японският анимационен екшън филм Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc се хареса най-много на българската публика, сочат обобщените данни от киносалоните. Филмът, който е продължение на манга сериала "Човекът с моторен трион", е гледан от 7701 зрители и има 119 095 лева приходи.

На втора позиция е българският "България amore mio", който е трета седмица по екраните. Историята от 90-те години, в която са замесени италианските тайни служби и трима млади приятели от Италия, които решават да пътуват до София, е гледана от 9452 зрители и има 136 788 лева приходи.

Двуседмичният първенец "Черният телефон 2" е на трето място по зрителски интерес. Продължението на случващото се, след като Фини ликвидира Похитителя, е гледано вече от 24 877 зрители и има 286 838 лева приходи.

На четвърто място е българската комедия "Почивката", която "подгрява" излизането на втория филм през декември. Събирането на героите от "Светът на Ванката" на едно място на морето е вече с 205 858 зрители и 2 591 275 лева приходи.

Пето място заема втората премиера от миналия петък – българският "Ема и Шоколандия". Случващото се с малката Ема и любимата й книга са гледали 2998 зрители, а приходите са 39 341 лева.

На шесто място е третата премиера от миналия уикенд – "Бугония" на Йоргос Лантимос. Отвличането на директор на фармацевтична компания от обсебени от конспирациите мъже са видели 3281 зрители, а приходите са 48 948 лева.

Седма позиция заема "Шелби Оукс: Призрачният град". Издирването на изчезнало отдавна момиче от сестра й, което води до разкриването на непознато зло, е проследено от 5575 зрители, а за десетте дни в кината приходите са 62 047 лева.

На осмо място е четвъртата премиера от миналия петък – хорърът "Добро момче". Защитата на стопанина му от тъмни свръхестествени сили, които се спотайват в отдалечена селска къща, която прави вярното му куче, е видяна от 2606 зрители, а приходите от билети са 24 170 лева.

Девета позиция заема "Заклинанието 4: Последно причастие", което е вече втори месец по екраните у нас. Новият случай на паранормалните изследователи Ед и Лорейн Уорън е гледан вече от 104 662 зрители, а приходите са 1 262 042 лева.

На десето място е анимацията "Пати и тайните на Древна Гърция". Приключенията на малката мишка, която се опълчва на Посейдон, са вече месец по екраните и отчитат 11 020 зрители и 138 896 лева приходи.

През миналия уикенд филми са гледали 48 214 зрители. Миналата година по същото време на кино са били 107 816 души, като 75% от тях са гледали "Гунди – Легенда за любовта".