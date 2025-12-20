Подробно търсене

Нека свети Игнатий да стопли сърцата ни, пожела отец Петър от Старозагорската митрополия

Кореспондент на БТА в Стара Загора Павлина Дудева
Снимка: кореспондент на БТА в Стара Загора Павлина Дудева
Стара Загора,  
20.12.2025 14:34
 (БТА)
Нека свети Игнатий Богоносец да стопли сърцата ни и да влезе, за да може да направи път на Спасителя, който ще се роди след няколко дни. Това каза пред БТА на Игнажден отец Петър от Старозагорската света митрополия. 

Той отслужи молебен за здраве на Празника на пелина в старозагорското село Змейово.

„Радвам се, че за поредна година имаме възможност да се помолим заедно на Спасителя. Да го помолим да освети както празника, така и делника ни“, каза свещеникът.

Свети Игнатий е роден в град Антиохия, Сирия. Името му е латинско (съответства на Огнян), но според запазени сведения той е с източно потекло. Смята се дори, че е юдеин, тъй като на младини общувал с някои апостоли - Петър, Йоан и Павел, който вероятно го е кръстил. Има и предание, че Игнатий бил онова дете, което Иисус Христос посочил, когато апостолите спорели за първенство, прегърнал го и казал: "Ако не се обърнете и не станете като деца, няма да влезете в царството небесно". 

Към 15:24 на 20.12.2025 Новините от днес

