Благотворителен концерт се състоя в търговищкото село Здравец

Благотворителен концерт под надслов „Коледни звезди в село Здравец“ се състои в концертната зала на местното читалище „Иван Вазов – 1908“. Инициативата се осъществява с подкрепата на Сдружение „Прегръдка“ – Варна, снимка: кореспондент на БТА в Търговище Екатерина Христова (ЛФ)
село Здравец,  
20.12.2025 14:43
Благотворителен концерт под надслов „Коледни звезди в село Здравец“ се състоя в концертната зала на местното читалище „Иван Вазов – 1908“. За втора поредна година инициативата подготвят съвместно екипите на читалището в Здравец и на Сдружение „Прегръдка“ от Варна. Целта е в навечерието на светлите празници около Коледа и Нова година деца и възрастни хора от уязвими групи от селото и съседни населени места да почувстват духа на празника, да получат жест на внимание и скромен дар.

Акцент в концертната програма бе коледарската група на читалище „Иван Вазов – 1908“. Най-младите коледари в групата наричаха за здраве и берекет и изпълниха характерни за района на Здравец коледарски песни. Представиха се също индивидуалните изпълнители към читалището, както и с песен поздравиха присъстващите малките лазарки от Здравец. Самодейни изпълнители от Търговище, Лозница и село Давидово също се включиха в програмата.

Празнично настроение внесе и Дядо Коледа, който бе дошъл лично да зарадва децата от селото с подаръци. А подаръците – лакомства, плюшени играчки и дрехи, са осигурени от читалищното настоятелство, от сдружение „Прегръдка“ и дарители. 

Жест бе направен и към крайнонуждаещи се възрастни хора от селото и близките населени места. За тях организаторите бяха подготвили трайни хранителни продукти.

Заедно двете организации са подготвили празнични дарове и за потребителите на Комплекса за социални услуги „Вижън“ в Търговище.

Празничният благотворителен концерт продължи с тематична викторина с награди, а най-активните самодейци получиха грамоти и благодарствени грамоти от екипа на читалището.

Пред дошлите на празничния концерт председателите на читалището в Здравец Диян Хараламбиев и на сдружение „Прегръдка“ Димитричка Мирчева отправиха пожелания за здраве, надежда за по-добро бъдеще и споделена радост. Те казаха, че няма да спрат да подпомагат хората в неравностойно положение и през предстоящата 2026 година.

